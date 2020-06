Drugspand in Bemmel maand op slot

Burgemeester Josan Meijers van de gemeente Lingewaard heeft opdracht gegeven een woning aan de Wardstraat in Bemmel voor een maand te sluiten. In de woning trof de politie op 7 april ruim 350 hennepplanten aan.

De sluiting valt onder het zogenoemde Damoclesbeleid van de gemeente Lingewaard. Dit beleid maakt het mogelijk om woningen te sluiten wanneer sprake is van het aanwezig hebben, voorbereiden of verhandelen van drugs. In de woning aan de Wardstraat werden dus hennepplanten gevonden en er was met de meterkast geknoeid.

'De combinatie van de hoeveelheid hennepplanten, geknoei met de elektriciteitsmeter en dat het een woonhuis betreft in een woonwijk is de reden van mijn besluit', zegt burgemeester Josan Meijers. 'Ik neem tijdens de coronacrisis liever niet dit soort rigoureuze maatregelen, tenzij er duidelijke redenen zijn om tot sluiting over te gaan, zoals criminele activiteiten.' Dit is volgens het gemeentebestuur ook in lijn met het rijksbeleid.

De sluiting is ook bedoeld om onveilige gevoelens in de omgeving weg te nemen.