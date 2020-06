Nicky Hofs en Tim Cornelisse trainers Vitesse onder 21

De 37-jarige Hofs wordt eindverantwoordelijke van het team, dat in plaats komt van Jong Vitesse. De Arnhemmer was de afgelopen drie jaar assistent-trainer bij het eerste elftal onder Henk Fraser, Edward Sturing, Leonid Slutskiy en Joseph Oosting. In de interim-periode van Oosting was Tim Cornelisse ook even assistent-trainer.

Nicky Hofs debuteerde in 2002 in het eerste elftal van Vitesse. In 2004 stapte hij over naar Feyenoord, maar in 2008 keerde hij terug in Arnhem. Na een korte periode op Cyprus kwam hij opnieuw terug naar Vitesse. De middenvelder sloot zijn carrière af bij Willem II. Tim Cornelisse speelde van 2000 tot 2004 voor Vitesse en was in het laatste seizoen ook aanvoerder. Hij is als jeugdtrainer al jaren actief bij de club en trainde afgelopen seizoen Vitesse onder 16.

Vitesse onder 21 speelt volgens de concept-indeling van de KNVB komend seizoen onder meer tegen De Graafschap. De trainingen beginnen op 27 juli.