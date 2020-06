Nieuw Klompenpad in Winssen: het Ambts- en Rijkspad

Winssen heeft vanaf vrijdag 12 juni een nieuw Klompenpad: het Ambts- en Rijkspad. Dit is een rondwandeling van 15 kilometer en voert door het buitengebied van Winssen via de historische dorpsboomgaard, over de dijk, door uiterwaarden, langs poelen en de voormalige grens tussen de Ambten Rijk van Nijmegen en Maas en Waal.

De route start bij het Admiraal van Ghentplein, ter hoogte van Molenstraat 1 in het kleinste dorp van de gemeente Beuningen. Ook is er een opstappunt bij Camping De Muk in Winssen. Vanwege de coronamaatregelen is er geen officiële opening.

Klompenpaden gemeente Beuningen

Onder begeleiding van SLG en in samenwerking met vrijwilligers, de gemeente Beuningen, grondeigenaren en lokale partijen is deze route tot stand gekomen.

Dit nieuwe Klompenpad is na het Doddendaelpad het tweede Klompenpad in de gemeente Beuningen. Het Ambts- en Rijkspad maakt deel uit van een landelijk netwerk van Klompenpaden en is het 122ste Klompenpad. Het Ambts- en Rijkspad is mede gefinancierd door de provincie Gelderland, de gemeente Beuningen en de Nationale Postcode Loterij.

Historische paadjes in ere hersteld

Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landerijen, weilanden en natuurterreinen waar het Klompenpad doorheen loopt.

Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken, wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en campings.

Blauwe klompjes

De route is in beide richtingen gemarkeerd met blauwe klompjes. Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild.

Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 12 juni ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

