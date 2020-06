LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 4 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 4 juni

21:45 - Koningin Máxima bezoekt supermarkt en milieustraat in Nijmegen

Koningin Máxima heeft donderdag een bezoek gebracht aan een supermarkt en een afvalbedrijf in Nijmegen. Het bezoek werd georganiseerd in het kader van de impact van de coronapandemie op vitale sectoren.

21:24 - Hebben meer verpleeghuizen in Arnhem last van corona?

Na openheid van zaken over corona bij zorgcentrum Waalstaete in Arnhem, is de verbijstering bij de lokale SP alleen maar groter geworden. De partij meldde deze week dat veertien medewerkers van het verpleeghuis het virus hadden. Dit na twee anonieme meldingen bij de partij. Bij fractievoorzitter Gerrie Elfrink heerst nu de vrees of het bij andere zorginstellingen in Arnhem ook zo gesteld is met corona. 'Onze burgemeester geeft leiding aan de bestrijding van de coronacrisis in deze regio. Zit hij er wel bovenop?'

21:04 - Demonstratie met afstand

Honderden demonstranten zijn donderdagmiddag naar de Markt in Arnhem gekomen om actie te voeren tegen racisme en politiegeweld. Het protest verliep rustig. De actievoerders droegen vrijwel allemaal een mondkapje en hielden 1,5 meter afstand van elkaar.

20:06 - Is 1,5 meter afstand houden nutteloos?

 Omroep Gelderland #Coronavraag: Waarom wordt er niets gedaan met het wetenschappelijk rapport van Maurice de Hond? Daarin staat dat 1,5 meter afstand houden nutteloos is.

15:10 - Mondkapje in de Valleihopper

De Valleihopper voert vanaf maandag 8 juni een aantal wijzigingen door om reizigers veilig en verantwoord te vervoeren. Die worden gedaan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Reizigers van de Valleihopper moeten altijd een mondkapje bij zich hebben. Als de anderhalve meter tussen de medepassagier(s) en de chauffeur niet mogelijk is, dan is het dragen van een mondkapje verplicht. De Valleihopper is aanvullend openbaar vervoer en is er voor inwoners van onder meer Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

14:57 - Alpe d'Huzes op de Posbank

Omdat Alpe d'HuZes niet door kon gaan vanwege corona, zijn overal in Nederland nu alternatieve versies gaande. In Gelderland gebeurt dat op de Posbank, waar de wielrenners een serenade kregen van de Nijmeegse zanger Maarten Peters.

 

14:55 - Maximaal 750 demonstranten welkom in Nijmegen

In het Goffertpark in Nijmegen wordt vrijdagmiddag gedemonstreerd tegen racisme zijn. Er mogen niet meer dan 750 mensen komen, zo laat een woordvoerder van burgemeester Hubert Bruls weten.

14:47 - Loop je eigen avondvierdaagse

Skeelerclub Oost Veluwe heeft samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland en eRoutes een speciale versie van de avondwandelvierdaagse bedacht. Met Avond4daagse – Home Edition kan iedereen zijn eigen individuele wandeltocht lopen. Geen drukte, geen massaliteit. En natuurlijk wacht na vier dagen wandelen een medaille. Inschrijven kan hier.

14:36 - 'Ongeveer 2000 besmettelijke patiënten in Nederland'

In Nederland zijn waarschijnlijk ongeveer 2000 coronapatiënten die anderen kunnen besmetten met het virus. Het aantal 'besmettelijke personen' ligt tussen de 1190 en de 2291, schat het RIVM. De periode waarvoor dit is uitgerekend loopt van 15 tot en met 29 mei. Het is de eerste keer dat het RIVM met zulke cijfers komt.

14:10 - Afgelopen 24 uur niemand in Gelderland aan corona overleden

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de afgelopen 24 uur niemand aan het coronavirus in Gelderland is overleden. Er waren twee ziekenhuisopnames en er kwamen 21 besmettingen bij. Er hebben nu ruim 1500 Gelderlanders in het ziekenhuis overleden.

13:15 - Marcouch wil geen 'Amsterdamse toestanden' bij demonstratie tegen racisme

Op de Markt in Arnhem wordt donderdag een antiracisme-betoging gehouden. Er zijn maximaal vijfhonderd demonstranten toegestaan. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem gaat uit van een vreedzame bijeenkomst, maar zal ingrijpen als de betoging toch te massaal wordt, laat hij via een woordvoerder weten.

13:12 - Geen paardenmarkt in Hedel

De paardenmarkt in Hedel gaat dit jaar niet door. Dat besluit hebben Stichting Paardenmarkt Hedel en de gemeente Maasdriel in goed overleg genomen. Aanleiding voor het besluit is de onzekerheid die er vanwege het coronavirus nog steeds heerst over het organiseren van grote evenementen na 1 september. De markt zou op 2 november plaatsvinden.

Beelden van de Paardenmarkt van twee jaar geleden:



 

Voorzitter van Stichting Paardenmarkt Hedel August van den Anker spreekt van een pijnlijk besluit om de paardenmarkt af te gelasten: 'Afgelopen jaar vierden we nog ons 300-jarig jubileum. We keken alweer uit naar de nieuwe editie, maar we beseffen ook dat het in de huidige situatie haast niet mogelijk is om de paardenmarkt op een veilige manier te organiseren zonder al te veel afbreuk te doen aan de tradities.'

12:31 - Te veel mensen in busjes naar aardbeienkweker

Personeel van fruitteler Dutch Berries in Zuilichem blijkt in sommige gevallen in volle busjes te worden vervoerd, terwijl de werknemers uit verschillende vakantiehuizen komen. Dat blijkt uit een controle van de Inspectie SZW woensdag.

12:22 - Ouderenbonden: 'Te weinig aandacht voor thuiswonende ouderen’

Bij de bestrijding van de corona-uitbraak is er tot nu toe te weinig aandacht geweest voor ouderen die zelfstandig thuiswonen en de zorg die zij krijgen via de thuiszorg. De focus lag vooral op de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Dat hebben vertegenwoordigers van de ouderenbonden en de thuiszorgorganisaties duidelijk gemaakt in de technische briefing voor Tweede Kamerleden. Verreweg de meeste ouderen wonen zelfstandig thuis.

12:10 - Leraren stappen voor geslaagde scholieren op de fiets

'Het is alsof ze de Vierdaagse hebben gelopen, maar de feestelijke inhuldiging niet mee mogen maken', zegt teamleider van de havo Bram Verweij van het Citadel College in Nijmegen. 'Daarom komen we ze persoonlijk feliciteren'. Samen met vier andere docenten stapte hij donderdagochtend op de fiets voor een tocht van 140 kilometer langs 14 dorpen.

 

12:01 - Vion in Groenlo weer opgestart

De geur van varkens hangt weer in de lucht bij slachterij Vion in Groenlo. Het bedrijf is woensdag opgestart. Het bedrijf moest twee weken dicht van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland omdat 147 van de 657 medewerkers besmet waren geraakt met het coronavirus.

11:14 - Speciaal mondkapje uit Nijmegen

Een mondkapje hebben van adellijke allure? Dan moet je naar het Gebroeders Van Lymborch Huis in Nijmegen. Dat ging maandag weer open voor het publiek. Gidsen staan tijdens rondleidingen stil bij de grote pandemie in de tijd van de drie gebroeders van Limburg Herman, Paul en Johan: de pest. Deze ziekte bepaalde hun leven, maar ook hun dood in 1416.

10:53 - Hoera! Lars is geslaagd!

Lars van Dalen uit Putten is geslaagd voor het vmbo-diploma TL aan het Christelijk College Groevenbeek. 'Ik moet eigenlijk nog gebeld worden, maar op mijn cijferlijst staat geen onvoldoende', zei hij vanmorgen tegen Klaas Drupsteen op Radio Gelderland. De examens dit jaar verliepen door corona anders dan anders. Lars gaat na de zomer de mbo-opleiding maatschappelijke zorg volgen.



omroepGLD · Lars van Dalen uit Putten is geslaagd



10:27 - Groep thuisblijvers na contact met besmette patiënt groter

De groep mensen die moet thuisblijven als zij contact hebben gehad met een besmette patiënt wordt uitgebreid. Niet alleen de mensen die langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter van de besmette persoon zijn geweest, moeten twee weken thuisblijven. Ook de mensen die korter contact hebben gehad met de besmette persoon maar wel een hoog besmettingsrisico hebben, moeten veertien dagen thuisblijven.

10:09 - Een boodschap voor de geslaagde scholieren van onze koning en koningin

 

09:44 - Banenverlies in Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe kleiner dan elders, verwacht UWV

In de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn) en op het noordwesten van de Veluwe is het verwachte banenverlies door de coronacrisis kleiner dan gemiddeld. Dat verwacht het UWV. Er werken minder mensen in de sectoren die dit jaar sterk krimpen, zoals de sierteelt en luchtvaart. Bovendien werken er relatief veel mensen in de zorg en het openbaar bestuur. Deze sectoren zitten volgens het UWV juist in de lift.

09:18 - Geen Alpe d'Huzes in Frankrijk, dan maar hier

Geen evenementen door corona in ons land, maar ook elders niet. Vandaag zouden duizenden Nederlanders voor KWF Kankerbestrijding meedoen aan Alpe d'Huzes. Maar het virus zette hier een streep door. Gelderse deelnemers zijn niet voor een gat te vangen. Luister naar het radiogesprek tussen Nieke Hoitink en Maarten Beeks (foto, tweede van rechts) van Team PA in Rheden.



omroepGLD · Toch in actie met speciale editie Alpe D'HuZes



08:47 - 'Blijf thuiswerken stimuleren'

Om te voorkomen dat na de zomer iedereen weer tegelijk het openbaar vervoer of de auto gaat gebruiken, moeten werknemers gestimuleerd blijven om thuis te werken. In het onderwijs moet een combinatie gevonden worden van online en fysiek onderwijs. Dat adviseert de Denktank Coronacrisis, een initiatief van de Sociaal-Economische Raad.

08:26 - Jeugd maakt er een zooitje van bij Bussloo, beheerder is het zat

Het ging afgelopen weekend flink mis bij recreatieplas Bussloo. Er werd vuurwerk afgestoken, er was een vechtpartij en jongeren hielden onvoldoende afstand. Beheerder Leisurelands moest samen met de politie ingrijpen en is het gedrag van jongeren zat.

07:18 - Nog geen harde conclusies over corona in verpleegtehuizen, maar...

Het eerste Nederlandse onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen heeft nog geen duidelijke antwoorden opgeleverd. Dat blijkt uit de eerste bevindingen die de onderzoekers hebben gedeeld met de NOS. Onderzoekersleider en hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh (Amsterdam UMC) zegt nog geen harde conclusies te kunnen trekken, maar inmiddels wel een vermoeden te hebben. 'We denken dat het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, het beperkte testbeleid en vooral het gebrek aan wetenschappelijke kennis over het virus een belangrijke rol hebben gespeeld bij de uitbraken in verpleeghuizen.'