De Achterhoekse vlag versterkt de identiteit: 'Ik ben er gewoon trots op'

‘Dit had ik totaal niet verwacht’, zegt Paul Heutinck die twee jaar geleden het ontwerp voor de vlag maakte. ‘Elke keer als ik hem zie denk ik, ik heb iets moois gemaakt, ik heb iets goeds gedaan voor de Achterhoek.’



Een enquête over de Achterhoekse vlag en Achterhoekse identiteit is door bijna 3000 Achterhoekers van het inwonerspanel Achterhoek Spreekt ingevuld. Uit de gegevens blijkt dat 67 procent vindt dat de Achterhoekse vlag bijdraagt aan de Achterhoekse identiteit.

‘De vlag is niet aanstootgevend en ik denk dat daarom mensen zich ermee kunnen identificeren’, zegt Heutinck. ‘De Achterhoek staat ook bekend om de band Normaal, bier drinken, crossen en zuipen. Niet iedereen vindt dat even chique.’



De vlag is volgens Heutinck een weerspiegeling van het Achterhoekse landschap. ‘Daar kan niemand zich een buil aan vallen’, vindt Heutinck. ‘Je ziet de weides, de bomen, de kronkelwegen en dat is een samenvatting van het Achterhoekse landschap.’

'Gevoel van onderscheidende eigenheid'

Dat een vlag kan bijdragen aan een stukje trots of verbondenheid in een regio erkent hoogleraar antropologie Irene Stengs. Zij deed onderzoek naar wat een identiteit met een bepaalde streek doet. ‘Het feit dat een vlag verschijnt is al een uitdrukking van bepaalde emoties of sentimenten’, zegt Stengs. ‘Mensen hebben gevoelens, in het geval van de Achterhoekse vlag met een regionale identiteit.’

Dat de vlag steeds vaker te zien is in de Achterhoek versterkt volgens Stengs het succes van de vlag. ‘Mensen willen het gevoel creëren van een onderscheidende eigenheid’, zegt Stengs. ‘Ze willen er bij horen en vinden dat belangrijk. Dat zie je niet specifiek alleen in de Achterhoek, maar ook in de rest van de wereld en zeker in Nederland.’

'We worden wel eens aan Twente gekoppeld'

In de tuin van Henk Lubberdink in het buitengebied van Barchem wappert de Achterhoekse vlag ook vol trots. ‘Ik ben Achterhoeker en zo voel ik mij ook’, zegt Lubberdink. ‘Ik vind dat ik mijn afkomst niet hoef te verloochenen, dus ik ben er gewoon trots op.’

Datzelfde geldt voor Nicole Dekkers-Pieper uit Geesteren. ‘Als echte Achterhoekse ben ik trots op het gebied en ik voel mij verbonden met de betekenis van de vlag. We worden nog wel eens aan Twente gekoppeld, maar dat is niet de bedoeling. Het verstevigd echt onze identiteit.’

Ook Lubberdink denkt dat de vlag de Achterhoekse identiteit versterkt. ‘Tientallen jaren geleden zorgde de band Normaal voor een stukje onderscheiding en nu doet de vlag hetzelfde’, zegt Lubberdink. ‘De Achterhoek is een prachtig gebied om te wandelen of te fietsen en dat straalt de vlag ook uit.’

Onderbroeken of een hondenriem

De vlag is ook steeds vaker te zien op een gadget, zoals, een sticker op de auto, een sleutelhanger, sokken, mokken of zelfs onderbroeken en een Achterhoekse hondenriem. Uit de enquête blijkt dat bij 53 procent van de Achterhoeker een gadget met de Achterhoekse vlag thuis te vinden is.

‘Het is leuk dat mensen met deze merchandise in deze tijd wat kunnen verdienen’, zegt Heutinck. ‘Er ontstaat een kleine industrie. Het mooiste zou ik wel vinden dat al deze producten ook in de Achterhoek gemaakt worden, maar dat is iets voor een duurzame toekomst’, vindt Heutinck.