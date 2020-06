Burgemeester Marcouch tevreden over Arnhemse anti-racismedemonstratie

'Ik was als één van de eersten op de Markt en ben daarna niet meer weggeweest', aldus Marcouch. 'Ik zag dat iedereen die anderhalve meter in acht heeft genomen. Dus een groot compliment naar de deelnemers.'

500 demonstranten verwacht

De organisatie verwachtte vijfhonderd demonstranten, maar de Arnhemse burgervader was voorbereid op een groter aantal. 'Ik ging er vanuit dat er misschien zomaar tweeduizend mensen deze kant op zouden komen. De Markt kan dat hebben, met inachtneming van de anderhalve meter.'

Foto: Omroep Gelderland

De organisatie liet de Markt vol zetten met geverfde stippen, die anderhalve meter afstand aangeven. Demonstranten is gevraagd mondkapjes te dragen. 'Er is goed overleg geweest met de initiatiefnemers en we waren goed voorbereid.'

Spanning

Toch zegt de burgemeester 'zeker spanning te hebben gehad' voorafgaand aan de demonstratie. 'We zitten nog steeds met het coronavirus en de risico's zijn groot. We hebben gezien hoe het eraan toe ging in andere steden. Daar hebben we van geleerd.'

'Maar demonstreren is een grondrecht. Het is echt uitzonderlijk wanneer je een demonstratie verbiedt. Dan moet er echt een gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid. En dan moet het ook nog zo zijn dat we dat gevaar in de voorbereiding niet kunnen afwenden', aldus Marcouch.

