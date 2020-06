Schapen moeten van de dijk door aanhoudende droogte

Door de droogte groeit het gras op dit moment niet terug. Dijkbeheerder Wim Cornelisse van het waterschap: 'Een schaap blijft doorvreten tot hij de pol van het gras beschadigd. Als de schapen nog langer blijven staan gaat de hele grasmat dood.'

De grasmat houdt de dijk stevig en moet dus in tact blijven. Op het verzoek van de dijkbeheerder gaan de schapen nu van de dijken. Maar niet overal is dat nodig. Cornelisse rijdt rond om te kijken waar de dijk vergeeld is. Op sommige plekken is het gras groen genoeg om de schapen te laten staan.

Op de plekken waar de schapen van de dijk moeten, verwacht hij geen problemen met schapenhouders. 'De dijk hebben de mensen van ons aangewezen gekregen om hun schapen te laten grazen. Zij hebben ook een eigen stuk land waar de schapen naartoe kunnen.' Met een aantal van hen heeft hij al contact gehad.

De dijk zo groen mogelijk houden

Niet overal zijn de dijken geel. Op sommige plekken groeien de margrieten uit de grond. De dijkbeheerder zet zich in voor zo groen mogelijke dijken. En ook dat is maatwerk. Met een nieuw maaibeleid hoopt het waterschap de dijken zo groen en gevarieerd mogelijk te houden. Voorheen ging de dijk twee keer per jaar volledig 'kaal', in het nieuwe beleid staat dat het waterschap nauwkeuriger gaat kijken op welke momenten het beste gemaaid kan worden.

Het maaibeleid is een lang gekoesterde wens van Cornelisse. Al wijzend op planten waar je koffie mee kan zetten en kruiden die de grasmat beschadigen laat hij zien dat hij de vegetatie op de dijk als geen ander kent. De dijkbeheerder: 'Zoals je ziet is de situatie hier verderop op de waaldijk heel anders, de bloemen zijn al wat uitgebloeid maar als je het gras aan de kant doet zie je hoeveel soorten hier staat. Dat is hartstikke positief voor de insecten.'

Dijkbeheerder Wim Cornelisse tussen de bloemen. Foto: Omroep Gelderland.

Waarom gaan die mooie bloemen weg?

En toch gaat diezelfde ochtend een aannemer met zijn maaier over een stuk dijk vol met margrieten. Het waterschap krijgt er veel vragen over. Cornelisse legt uit: 'We maaien de bloemrijke dijk hier omdat het een jonge grasmat is. Tussen de bloemen staan kruiden die voor kale plekken zorgen. Onze eerste taak is om de grasmat dekkend te hebben voor een sterke dijk. Daarom moeten we hier gaan maaien. Ook al staan de margrieten prachtig in bloei.'