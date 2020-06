Anderhalve meter afstand houden extra moeilijk voor blinden en slechtzienden

Anderhalve meter afstand houden van elkaar, het blijft soms nog lastig. Maar helemaal als je blind of slecht ziend bent. De gidsen van het Nijmeegse MuZIEum, het ervaringscentrum over visuele beperkingen, kunnen erover meepraten. Ze zijn blij dat het museum na tachtig dagen de deuren eindelijk weer mocht openen.

‘Mind your one and a half metres’ zegt Bart den Dekker gids bij het MuZIEum, als hij een groepje internationale studenten meeneemt op een tour door Nijmegen.

Rekening houden

Bart den Dekker: ‘Ik zie nog vijf procent, dus ik zie mensen pas op het allerlaatste moment aankomen. Dus voor mij is het eigenlijk niet mogelijk om die afstand te houden. Ik ben wel heel erg zichtbaar omdat ik met een stok loop. En daardoor hoop ik dat anderen rekening houden met mij en dan met een boog om mij heenlopen.’

Ook andere dagelijkse dingen die doorgaans goed op te lossen zijn voor slechtzienden, waren de afgelopen periode ineens lastig. Zo zijn zij voor het boodschappen doen vaak afhankelijk van een winkelmedewerker die met hen meeloopt. Bart den Dekker: ‘En dat willen ze niet meer. Dat maakt het vrijwel onmogelijk vooral voor blinden, om boodschappen te doen.’

Bezoekers MuZIEum broodnodig

Bart is dan ook blij dat hij na 80 dagen thuiszitten weer aan de slag kan om bezoekers begrip bij te brengen voor mensen met een visuele handicap. ‘Ik heb het heel erg gemist’ zo zegt hij.

Bovendien zijn de bezoekers voor het MuZIEum een belangrijke inkomstenbron, volgens directrice Heleen Vermeulen. ‘Wij ontvangen helemaal geen structurele subsidie dus we hebben echt bezoekers nodig om te kunnen bestaan.’

'Je mist het aanraken op 1,5 meter'

‘Look in front of you, like you’re driving a car’ zo houdt Bart zijn groepje bezoekers voor. Voor hem is het wel wennen dat hij zijn bezoekers nu anders tegemoet moet treden dan voorheen. ‘Mensen zijn heel erg onzeker. Ik mag ze dan begeleiden en ik merk doordat ik ze even bij de hand pak of aanraak, dat ik ze tot rust kan brengen en dat ze zich op hun gemak gaan voelen. En dat aspect mis je als je op anderhalve meter afstand moet blijven.’