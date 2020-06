1,5 meter sessie met klassiek pianist Jaap Eilander

Gelderse artiesten staan te trappelen om weer voor volle zalen op te kunnen treden maar moeten hier helaas nog even op wachten. Hoe gaat het met ze, wat doen ze om de dagen door te komen, en hoe zien ze de toekomst? In de 1,5 meter sessie vertelt iedere week een andere band of artiest, op gepaste afstand, over de impact van het coronavirus op hun carrière. Met deze week pianist Jaap Eilander.

Klassiek pianist Jaap Eilander uit Apeldoorn stond op het punt zijn album met bewerkte stukken van Bach uit te brengen toen de coronacrisis uitbrak. ‘Ik zat wel even raar te kijken toen de crisis uitbrak,’ vertelt Jaap in een leeg Amphion theater in Doetinchem. 'Mijn dagen duren nu ineens veel langer. Ik oefen wel maar waar doe je het voor? De motivatie was op een gegeven moment wel even weg. '

In maart stond de presentatie van zijn album gepland in Theater Orpheus in Apeldoorn. 'Dit moest helaas afgelast worden. Dat was een grote teleurstelling, net toen het bijna moest gebeuren ging alles op slot', aldus Eilander.

Toekomst onduidelijk

Hoe zijn werk er over een paar weken uitziet is voor Jaap lastig te zeggen. ‘Op dit moment zijn er twintig geplande concerten afgezegd maar dit kunnen er meer worden als het nog langer gaat duren. Ik weet het gewoon niet. Ik hoop dat we wel weer optredens gaan hebben met publiek. Het zei net iets anders dan we deden. Ik wacht het maar gewoon af.'

