Doetinchem verbijsterd door frauderende ambtenaar: 'Dit is een schande'

De gemeente Doetinchem en de Doetinchemse politiek willen dat de onderste steen boven komt in het onderzoek naar de verduistering van ruim één miljoen euro door een ambtenaar. De gemeente is van plan om een civiele claim in te dienen om het geld zoveel mogelijk terug te krijgen.

De betreffende ambtenaar was volgens een aantal raadsleden al geruime tijd werkzaam voor de facilitaire afdeling, waarmee hij verantwoordelijk was voor de kantine en drukafdeling. Vanwege zijn leidinggevende functie kon hij makkelijk bij de financiële middelen. Waar het geld is gebleven en wat hij ermee heeft gedaan is nog onduidelijk.



'Dat is een vraag waar ook de PvdA Doetinchem graag antwoord op wil hebben', zegt Steven Kroon. 'Blijkbaar heeft hij heel lang onder de radar kunnen blijven. Theoretisch bestaat dan de mogelijkheid dat ook anderen die in zo’n positie zitten, dit kunnen doen.' Kroon hoopt dat de ambtenaar in kwestie het heel zwaar gaat krijgen. 'Ik hoop dat het geld zoveel als mogelijk terug komt en dat hij een flinke straf krijgt, want dit is ongehoord.'

'Dit gaat om geld van inwoners en ondernemers'

Ook het CDA is boos, verbijsterd en woedend. 'Dit gaat om geld wat inwoners en ondernemers bij elkaar brengen om Doetinchem een stukje mooier te maken', zegt Jeroen Berends van het CDA. 'Als je dan denkt dat je het recht hebt om dat achterover te drukken om jezelf daarmee te verrijken, dan is er iets goed mis met je moreel kompas', aldus Berends.



Ook op straat wordt er door inwoners met verbijstering gereageerd. 'Dit is schandalig natuurlijk', zegt een inwoner. 'We betalen allemaal gemeentelijke belasting en als iemand daarmee aan de loop gaat is dat niet geweldig.' Een andere inwoner spreekt ook zijn verbazing uit. 'Als dit al sinds 2007 speelt, en het feit dat het nu pas ontdekt wordt, dan is dat een kwalijke zaak.'

Geen aanwijzingen dat meer ambtenaren betrokken zijn

De gemeente wil zo snel mogelijk de interne procedures en controlemechanismen binnen de organisatie verbeteren. Tot nu zijn er geen aanwijzingen dat er meer mensen betrokken zijn bij de fraude, maar dit kan volgens burgemeester Boumans ook niet worden uitgesloten. 'We treffen nu snel zo mogelijk maatregelen. 'Dat is ook voor de organisatie goed, want dat geeft ook rust', aldus Boumans.



Het CDA Doetinchem verwacht van de gemeente volledige transparantie. 'Maar wel op een manier dat het strafrechtelijk onderzoek niet in gevaar brengt', aldus Berends. 'Het kan niet zo zijn dat je jaren lang tonnen achterover drukt en dat je daar makkelijk mee weg gaat komen.'

Aangifte bij de politie

De gemeente Doetinchem heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. In verband met het strafrechtelijk onderzoek dat waarschijnlijk gaat volgen, kan de gemeente op dit moment niet meer details over de verduistering van het geld naar buiten brengen.