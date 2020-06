Mogelijk explosieve spullen in auto voortvluchtige verdachte in Otterlo

Omdat de politie niet zelf aan de spullen wil komen, is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse gekomen. Wat er precies in de Audi ligt, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. 'In het belang van het onderzoek kunnen we er niet zoveel over kwijt.'

Achtervolging op snelweg

De bestuurder van de aangetroffen auto wist vanochtend te ontkomen aan de politie na een achtervolging over de snelweg. De vluchtauto werd na een zoektocht met onder meer een politiehelikopter teruggevonden in de buurt van vakantiepark De Zanding in Otterlo. De bestuurder is nog altijd spoorloos.

Een getuige meldde dat de achtervolging van de politie leek op de politieserie Cobra 11. 'Er gingen zeker vier politieauto's achteraan.'

