1,5 meter sessie met de Achterhoekse rockers van Boh Foi Toch.

Dit jaar zou een speciaal jaar worden voor de achterhoekse band Boh Foi Toch. De in 1990 opgerichte band zou het dertigjarig jubileum vieren en vele zalen plat spelen. Maar de bandleden zijn er nuchter onder. ‘Het jaar is nog niet voorbij, he!, roept drummer Han Mali. 'Op 12 december staat er een optreden gepland in het Amphion theater. Hopelijk kan iedereen dan weer naast elkaar op stoeltjes zitten.’

De toekomst

De toekomst is nog onzeker, maar als het even kan gaan de mannen nog eens dertig jaar door. ‘Zolang hij niet omvalt,’ grapt Willem te Molder terwijl hij wijst naar de 75-jarige zanger Hans Keuper. ‘Ik heb wel een beetje het besef dat we nu al zeker twintig optredens niet hebben gedaan die ik anders nog in goede gezondheid gedaan had kunnen doen, haakt Hans daarop in. ‘Bij mij kan het met een paar maanden anders wezen. Niet door corona, maar ook door andere omstandigheden.’



Als het even kan willen de mannen weer optreden. Desnoods voor kleiner publiek, zoals ze ooit dertig jaar geleden begonnen.

Benieuwd naar het hele interview? Kijk hieronder naar de uitzending van UIT met de 1,5 meter sessie met de mannen van Boh Foi Toch.

Boh Foi Toch. Foto: Omroep Gelderland

