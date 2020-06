Barneveld staat open voor herindeling met Scherpenzeel 'maar alleen als zij ook willen'

Volgens de provincie kan Scherpenzeel niet langer een zelfstandige gemeente zijn. De kleine gemeente heeft volgens Gedeputeerde Staten niet de mensen en middelen om alleen het hoofd boven water te houden.

De provincie is al een tijd met de gemeente Barneveld in gesprek om te vragen of ze wil herindelen met Scherpenzeel. Vanochtend hoorde burgemeester Van Dijk dat de 'artikel 8 procedure' is opgestart. De komende maanden is er dus ruimte voor gesprekken tussen de buurgemeenten.

'Scherpenzeel past bij Barneveld'

Barneveld denkt dat Scherpenzeel goed bij de gemeente past. Burgemeester Asje van Dijk: 'Wij hebben veel kernen met eigen karakters in onze gemeente. Daar zou Scherpenzeel prima bij kunnen.'

Barneveld wil in gesprek met Scherpenzeel. Foto: Omroep Gelderland

De gemeente Barneveld wil alleen herindelen als er draagvlak is onder de eigen inwoners én onder die van Scherpenzeel, daarnaast vindt ze dat het voor beide gemeenten voordelen moet opleveren. 'Bijvoorbeeld de beleidsontwikkeling van het sociaal domein, dat is heel veel werk. Als dat samengaat, heb je daar maar één afdeling ambtenaren voor nodig, in plaats van twee', legt Van Dijk uit.

'Openhouden voorzieningen is politieke keuze'

Barneveld wil niet ingaan op de vraag of voorzieningen in Scherpenzeel kunnen blijven bestaan. Al geeft Van Dijk wel aan dat de gemeente dorpshuizen in haar kernen belangrijk vindt. 'Een ontmoetingsplek in onze kern, dat zit in het DNA van Barneveld.'

Of kulturhus De Breekhoek, het zwembad en de bibliotheek open kunnen blijven, is volgens Van Dijk een politieke keuze.

Nabuurschap

Barneveld zegt de afgelopen maanden de gesprekken tussen Scherpenzeel en de provincie van een afstandje te hebben gevolgd. Het college is wel zo nu en dan bijgepraat.

'Wij willen nu met Scherpenzeel in gesprek vanuit nabuurschap', benadrukt Van Dijk. Voorwaarde voor Barneveld is dat inwoners van beide gemeenten na een herindeling beter af zijn. Hoe de gemeente dat wil onderzoeken en op welke manier de Barnevelders daarin betrokken worden, weet de gemeente nog niet exact.

Vanavond worden de gemeenteraden van Scherpenzeel (19.00 uur) en Barneveld (21.00 uur) bijgepraat door de provincie en kunnen ze met elkaar en het college in gesprek. Die vergaderingen zijn via de websites van de gemeenten te bekijken.