Veiligheid onvoldoende in zwembaden, blijkt uit onderzoek na zedenincident

Niet alle medewerkers en vrijwilligers van Arnhemse zwemverenigingen zijn verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) af te geven. En op het gebied van veiligheid heeft iedereen zo zijn eigen richtlijnen en afspraken. Dat blijkt uit onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van zwemlessen in Arnhem naar aanleiding van het zedenincident in zwembad De Grote Koppel begin vorig jaar.

Een 22-jarige zweminstructeur staat op dit moment terecht voor ontucht met negen jongetjes tijdens zwemlessen. De stagiair zou zich hebben vergrepen aan de kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 8 jaar.

'Per direct VOG afgeven'

In de ogen van de onderzoekers zouden alle betrokkenen bij een zwemles van 'haljuffrouw tot zwemdocent en van stagiair tot receptiemedewerker' in het bezit moeten zijn van een geldig VOG. Nu is dat voor degenen die daar voor 2012 al werkzaam waren niet verplicht. Dat zou per direct alsnog moeten gebeuren, volgens het onderzoek.

Veiligheidsafspraken zouden vaak 'in de hoofden' van mensen zitten en niet overal hetzelfde zijn. Zo is niet geborgd dat nieuw personeel alle benodigde informatie krijgt. Bij een ongeluk is niet aan te tonen dat het toezicht volgens een vastgelegd plan is verlopen, concluderen de onderzoekers. Zo moeten de overdrachtsmomenten waarop de verantwoordelijkheid wisselt beter worden afgestemd.

'Toezichtplan ontbreekt'

Er wordt geadviseerd een gezamenlijk toezichtplan te maken met alle aanbieders. Ook een calamiteiten- en ontruimingsplan zou aanwezig moeten zijn. Iedere aanbieder moet volgens de onderzoekers een veiligheidscoördinator hebben die onderling overleg voeren. Die moeten zorgen voor voldoende opgeleid en gediplomeerd personeel.

Een uniforme zwemtest met zwemmend redden, popduiken en zwemvaardigheid ontbreekt. Deze moet worden ontwikkeld en door alle aanbieders worden bezocht, vinden de onderzoekers. Alle instructeurs en kaderleden zouden deze test moeten doen en ook halen. De kwalificaties tussen de instructeurs zijn nu erg verschillend en onduidelijk, wordt gesteld. Ook de kwaliteit en inhoud van de lessen zouden beter en planmatiger moeten worden aangepakt.

De gemeente laat weten dat de aanbevelingen zijn opgepakt en vastgelegd door de zeven Arnhemse zwemlesaanbieders. Uiterlijk volgend jaar moeten deze allemaal zijn geïmplementeerd.

