Ernstige ziekte dwingt wethouder van Wageningen alsnog te stoppen

Lara de Brito (GroenLinks) stopt als wethouder van Wageningen. Anderhalf jaar geleden is ze behandeld tegen kanker, maar om goed te herstellen is het nodig om te stoppen met werk, zo legt ze in een brief aan haar collega's uit.

'Ik ben na de behandeling direct aan het werk gegaan. Dat is een bewuste keuze geweest. Feit is wel dat deze valse start voor mijn lichaam mijn herstel er niet makkelijker op heeft gemaakt', vertelt De Brito.

'Tijd om voor mezelf te gaan zorgen'

Haar arts had een half jaar geleden al aangegeven dat het verstandig zou zijn als ze zou stoppen met werken. 'De afgelopen tijd heb ik, gedreven door veel liefde voor deze stad en een verantwoordelijkheidsgevoel, mijn best gedaan om mijn taken te blijven doen. Dat is volgens mij gelukt, maar nu is de tijd gekomen om eerst voor mezelf te gaan zorgen', benadrukt De Brito.

De wethouder wil haar functie per 14 juli overdragen. De fractie van GroenLinks gaat nu op zoek naar een opvolger. 'Ondanks het feit dat ik weet dat dit de juiste keuze is, vind ik het wel een hele moeilijke keuze. Mijn loyaliteit richting deze stad, de kiezers en mijn collega's is groot. Maar ik weet dat niemand onmisbaar is en dat de functie bij collega's in goede handen is.'

Burgemeester: 'Grote waardering voor Lara'

Burgemeester Geert van Rumund zegt grote waardering te hebben voor De Brito. 'Ik begrijp haar keuze en heb er veel respect voor. Maar persoonlijk en ook als college gaan we Lara's grote betrokkenheid bij en inzet voor Wageningen enorm missen.'