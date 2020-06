Zanger Maarten Peters zorgt voor tranen op de Posbank

Zijn nummer Dichter bij de hemel kom ik niet zorgde voor tranen bij menig deelnemer. 'Ja, dat is een liedje waar ik zelf ook nog steeds bepaalde gedachten bij heb', bekent Maarten Peters. 'Aan mensen die die reis wel hebben gemaakt. En gedachten aan mensen die ziek zijn en die de strijd aan het winnen zijn of hopelijk winnen, die nog niet dichter bij de hemel willen. Al die mensen hier zijn zo onbaatzuchtig bezig met elkaar om geld in te zamelen om de strijd ooit te winnen, dat is dan de hemel op aarde.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Maarten Peters vindt het jammer dat het evenement dit jaar niet op de Franse col kon worden gehouden, maar het alternatief bevalt hem zeker wel. 'We hadden niet kunnen bedenken dat we hier nu zouden staan. Maar we staan voor mijn gevoel op één de uitlopers van Alpe d'Huez en dat is dan de Posbank. Deze tour die ik vandaag doe, brengt ons langs hele bijzondere plekken. Ik was hier bijvoorbeeld nog nooit geweest op de Posbank.'

'Ik ben in 2009 al begonnen, toen heb ik het Alpe d'HuZes-lied geschreven. Ik sta normaal in al die bochten te zingen en dan zie ik al die mensen. Ze kennen mij niet en ik ken hen niet, maar we staan er allemaal samen met dat ene doel: zoveel mogelijk geld verzamelen in de strijd tegen kanker.'

Zie ook: Fietsen, zingen en tranen: dit is de alternatieve editie van Alpe d'HuZes