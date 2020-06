Marktkramen wijken niet voor Wijchense horeca: ‘Absoluut geen discussie mogelijk’

Wijchense horecaondernemers zijn woensdagavond een paar uur bezig om hun mega-terras aan de kant zetten, zodat er de volgende dag ruimte is voor marktkramen. Het liefst zien zij dat de weekmarkt verhuist, maar kooplieden denken daar heel anders over: ‘Ze moeten van hun probleem niet ons probleem maken.’

Vanaf maandag is het marktplein in Wijchen omgetoverd tot één groot terras met 120 zitplaatsen. ‘Het is ongezellig als het plein helemaal vol staat met tafels en stoelen, daarom hebben we flink uitgepakt met parasols, plantenbakken, noem maar op’, begint Manon Christodoulides, eigenaar van restaurant Het Wapen van Wijchen. ‘Omdat elke donderdag de weekmarkt is, moeten wij woensdagavond alles opruimen. Dat is een enorme klus: daar waren we gisteren met zes mensen ruim twee uur mee bezig.’

De marktkramen zijn donderdagmiddag om 15.00 uur weer afgebroken. Dan komt de veewagen, waarna horecaondernemers alles weer terug kunnen zetten. ‘Maar in de tussentijd kunnen we dus helemaal niets doen, dan lopen we echt omzet mis. Daarom zou ik het heel fijn vinden als de weekmarkt de komende tijd op een andere locatie plaatsvindt.’

‘Geen discussie mogelijk’

‘Het is voor ons geen optie om te verplaatsen’, reageert Hans de Klein, die met een fruitkraam op de Wijchense weekmarkt staat. ‘Ik begrijp dat ze in zak en as zitten, maar daar kunnen wij niets aan doen. Ze moeten van hun probleem niet ons probleem maken.’

De koopman staat al zo’n zestien jaar op dezelfde plek. Hij is niet van plan om nu te verhuizen. ‘Nee, er is absoluut geen discussie mogelijk. Ook wij hebben goede en slechte tijden, iedereen is een keer aan de beurt. Nu hebben zij de pech en wij het geluk’, meent De Klein. ‘Het is heel vervelend, maar dit is een corona-probleem. Het is onmacht. Ze moeten zich hier gewoon even doorheen trappen.‘

Verantwoordelijk wethouder Nick Derks geeft aan dat de markt vooralsnog gewoon iedere donderdag op het plein wordt gehouden. Verder wil hij niet reageren op de discussie.