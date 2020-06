FNV-bestuurder Klijn twijfelt over aanpak testen slachtpersoneel

Bestuurder John Klijn van vakbond FNV is van alle Vion-slachterijen nog het meest te spreken over de vestiging in Groenlo, maar heeft hij twijfels over de aangescherpte gezondheidstesten voor de werknemers. 'En het zwakke punt blijft de huisvesting van de arbeidsmigranten', zegt Klijn.

De slachterij in Groenlo is donderdagmorgen weer geopend, na de gedwongen sluiting als gevolg van een corona-uitbraak. Vion heeft op advies van de GGD de maatregelen tegen corona aangescherpt, zo zijn er dagelijks gezondheidstesten voor de werknemers.

Ouwe hap

Volgens Klijn hebben de aangescherpte gezondheidscontroles niet veel zin. 'Elke migrant die voor een rit van anderhalf uur in de bus stapt heeft op dat moment besloten niet ziek te zijn. Als hij bij aankomst een vraag met 'ja' beantwoordt zit hij de rest van de dag in de kantine. Dat is de dagelijkse praktijk. Nu heeft Vion in Groenlo nog relatief veel vast personeel. Dat noem ik de ouwe hap die probeert te overleven richting pensioen.'

In Groenlo zijn tussenschotten van plexiglas en is er toezicht op het wassen van de handen. 'Bij Vion komt Groenlo het beste uit de test wat betreft de maatregelen tegen corona', zegt Klijn. 'Ik wist dat Apeldoorn het in dat opzicht minder deed en Boxtel... Ik begrijp niets van de mysterieuze wegen die de GGD bewandelt.'

De hoofdvestiging in Boxtel, met 1.900 werknemers de grootste van Vion, is ondanks besmettingsgevallen namelijk wel open gebleven. 'En nu wordt er een tweede groep getest, maar dat zijn mensen die zes, zeven weken thuis zijn geweest. Dat heeft geen zin, dat is het doelbewust beïnvloeden van de testen.'

Rest kan doodvallen

Klijn hekelt ook de zijns inziens aanstaande maatregelen door de VOC (Centrale Organisatie voor de Vleessector, red.). 'Dan gaan ze investeren in veilige looproutes voor de mensen van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, red.) en de bandkeurders', zegt hij over de maatregelen voor onder meer de keurmeesters. 'De rest kan doodvallen. Schouten gaat daar in mee, maar als minister mag je best een bredere visie hebben, vind ik.'

Hij plaatst vraagtekens bij de toekomst van de slachterijen in Nederland. 'De vleessector komt overal mee weg, maar hoe houdbaar is dit nog? Vion kan alleen maar wegkijken, maar er komt een keer een moment van: wat hebben we hier als Nederland nog aan? Elke baan van een Nederlander die stopt wordt ingenomen door een migrant en het vlees is voor de export.'

Hoe groot de invloed van de agrarische sector nu nog is, die zal volgens Klijn tot nul gereduceerd worden: 'De boerenlobby speelt een belangrijke rol maar uiteindelijk zal de vleessector verdwijnen. Het stikstofverhaal komt er ook nog overheen. De veestapel moet inkrimpen.'

Ogen uit de kop schamen

De FNV-bestuurder wijst ook op de 'maatschappelijke druk' met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten, die vaak over de grens met te veel mensen in te kleine (vakantie)huisjes wonen. 'We moeten ons de ogen uit de kop schamen dat we Duitsland met 3.400 arbeidsmigranten belasten.'

Klijn is voor de werkgelegenheid blij dat de werkzaamheden in Groenlo weer zijn opgestart. 'Er is nog niet geslacht heb ik begrepen en ik heb van meet af aan gezegd dat Groenlo het qua maatregelen het beste doet. Vion is niet de rotste, maar wel rot. Maar dat zien ze zelf niet zo, want de arbeidsmigranten zijn in dienst van de uitzendbureaus, zeggen ze dan.'