Automobilist ramt busje bij geslaagde vluchtpoging: 'Het leek wel Cobra 11'

Een automobilist is donderdagochtend ontkomen aan de politie na een achtervolging op de snelweg. De auto werd teruggevonden in de buurt van vakantiepark De Zanding in Otterlo, maar de bestuurder is nog altijd spoorloos.

De auto werd op de A1 bij Voorthuizen opgemerkt door de politie. De nummerplaat werd automatisch herkend, omdat het voertuig of de bestuurder gesignaleerd stond in verband met 'zware strafbare feiten', zegt een woordvoerder.

Busje geramd

Het voertuig reed even na 6.00 uur richting de A30, zegt iemand die de achtervolging van dichtbij meemaakte. 'Ik zag op de A1 al een politiewagen met zwaailichten in het gras staan. Toen ik de afrit nam en voor het stoplicht stond te wachten, zag ik in mijn rechter buitenspiegel iets zwarts op me afkomen.'

De zwarte auto probeerde volgens hem de auto's rechts in te halen. 'Ik kon mijn auto nog net naar links trekken, anders was mijn auto geraakt. Maar het busje voor me, dat gewoon in de wachthouding stond, is wel geramd.'

Even leek het er volgens hem op dat de bestuurder kon worden aangehouden, maar niets was minder waar. 'De auto raasde er weer vandoor. Er gingen zeker vier politieauto's achteraan. Het leek wel op die politieserie Cobra 11. Ik dacht even dat ik wat verkeerds gegeten had', zegt de ooggetuige, die niet bij naam genoemd wil worden.

Zoektocht met helikopter, EOD ter plaatse

De politie trof de auto na een grote zoekactie aan in Otterlo. Er is volgens een woordvoerder onder meer met een helikopter gezocht naar de bestuurder, maar er is nog niemand aangehouden.

Hij bevestigt dat er bij de achtervolging een 'treffen' is geweest met een ander voertuig. 'Dat wordt meegenomen in het onderzoek, want die persoon zal waarschijnlijk aangifte doen.'

Later op de middag is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ook ter plaatse gekomen bij het voertuig. Waarom is nog onduidelijk.