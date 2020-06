'Essentiële' therapie voor Roos misschien wegbezuinigd

'Haar wereld is niet als die van anderen', vertelt de moeder van Roos over haar dochter aan de Arnhemse gemeenteraad. 'Het is een wereld vol demonen. Soms kletst en knuffelt ze. Maar als alles donker wordt, is er boosheid, angst en wanhoop.'

Roos trekt zich dan terug in zichzelf, legt haar moeder uit. 'Dan hoor je geschreeuw en wordt er met spullen gegooid. Je voelt haar onmacht. Juist dan heeft ze het nodig dat je bij haar blijft.' Wanneer dat gebeurt en hoe snel het weer terugkomt 'weet je nooit van tevoren'. 'Ze weet het zelf ook niet en kan het niet uitleggen.'

'Ingesteld op mensen die praten'

Voor mijn dochter is de wereld zo'n lastige plek vol prikkels en druk, vertelt ze. 'De wereld is ingesteld op mensen die praten en uitleggen wat ze bedoelen en voelen.' Psychomotorische therapie (PMT) is voor Roos een enorme uitkomst, stelt haar moeder.

En dat is de reden dat zij woensdagavond haar verhaal doet. Want in de bezuinigingsvoorstellen rondom de jeugdzorg wil de gemeente onder meer stoppen met het vergoeden van deze therapievorm, naast enkele andere 'vaktherapieën' als beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en speltherapie. Deze zouden namelijk ook via de aanvullende ziektekostenverzekering vergoed kunnen worden. Dat moet de gemeente 300.000 euro per jaar besparen.

Zie ook: Arnhemse wethouder over jeugdzorgbezuinigingen: 'Dat gaat pijn doen'

PMT is de behandelvorm die uitgaat van het doen en het ervaren, legt therapeut Charlotte Bohncke uit. 'Het is een veelal non-verbale therapie die juist geschikt is voor kinderen die moeilijk woorden kunnen geven aan hun gevoel.' Het zijn volgens haar vaak kinderen die in andere instellingen vastlopen met hun behandeling. Bohncke is bang straks haar 'toko' te kunnen sluiten omdat mensen het niet kunnen betalen en het niet meer vergoed wordt.

'Min of meer veilige wereld'

Roos komt nu al twee jaar bij Charlotte. 'Het is voor haar een min of meer veilige wereld waarin ze handvatten ontwikkelt om zich in de buitenwereld staande te houden', vervolgt haar moeder. Zonder deze therapie zou Roos nog verder terug in haar schulp kruipen, is haar stellige overtuiging. 'Het is voor haar essentieel om de gevoelens die ze niet kan verwoorden de ruimte te geven en haar stress soms letterlijk weg te schoppen.'

'Het kan toch niet zo zijn dat kinderen van ouders die zelf de financiële middelen niet hebben dan maar pech hebben?' vraagt zij zich af. 'Roos heeft hier niet voor gekozen. Sterker nog, ze zou er alles voor over hebben om 'normaal' te zijn.'

'Geen mogelijkheden met bijstandsuitkering'

Of de therapie voor Roos niet ook uit de verzekering betaald kan worden, wil raadslid René Kraaijenbrink (Arnhem Centraal) weten. 'Dan moet je wel voldoende inkomen hebben voor een uitgebreide aanvullende verzekering. En die mogelijkheden zijn er niet met een bijstandsuitkering', pareert haar moeder.

Zie ook: