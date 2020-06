Corona in meer verpleeghuizen in Arnhem? 'Ze zijn bij Pleyade zo gesloten als een oester'

Na openheid van zaken over corona bij zorgcentrum Waalstaete in Arnhem, is de verbijstering bij de lokale SP alleen maar groter geworden. De partij meldde deze week dat veertien medewerkers van het verpleeghuis het virus hadden. Dit na twee anonieme meldingen bij de partij.

Gerrie Elfrink van de SP is blij dat zorginstelling Pleyade, waar Waalstaete onderdeel van is, openheid van zaken heeft gegeven. Maar hij is tegelijkertijd onthutst. 'Er waren besmettingen, ziektegevallen en zelfs doden bij Waalstaete. En wij wisten van niks. Ze zijn bij Pleyade zo gesloten als een oester.'

Na aandringen door Omroep Gelderland kwam Pleyade over de brug: van de 14 besmette medewerkers zijn er vier hersteld. Van de 135 bewoners zijn er zeven ziek en zijn er drie aan het coronavirus overleden.

Bij Elfrink heerst nu de vrees of het bij andere zorginstellingen in Arnhem ook zo gesteld is. 'Onze burgemeester geeft leiding aan de bestrijding van de coronacrisis in deze regio. Zit hij er wel bovenop?'

Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderenpartij kraakt het coronabeleid in Waalstaete. 'Vanaf het begin is er nonchalant omgesprongen met de veiligheid in het huis', meldt hij op basis van een van zijn contacten. 'Het huis werd gesloten voor bezoekers, maar de bewoners mochten gewoon dicht bij elkaar in de tuin zitten. Later moesten zij op hun kamer blijven.'

Zorggezel kreeg corona, zegt Ouderenpartij

Pleyade heeft sinds vier jaar zorggezellen. Dat zijn mensen die bewoners gezelschap houden. Een van die zorggezellen zou corona hebben opgelopen nadat het verzoek om beschermingsmiddelen was afgewezen. 'Het zou de mensen alleen maar afschrikken. Het gevolg hiervan is dat de zorggezel het virus opgelopen heeft en ook de partner thuis. Dat is rond 23 mei 2020 bevestigd door de GGD', weet Wiggers.

De communicatie ging toen helemaal mis. Wiggers: 'De bedrijfsarts van Waalstaete belde daags daarna over de uitslag met de zorggezel. Die bevestigde toen positief. Dit werd echter niet aan het personeel doorgegeven.' Het bereikte zelfs de groepsleider niet, aldus Wiggers: 'Want nu zijn er veel meer personeelsleden besmet geraakt. Het is apart dat er zo laat, traag en ondeskundig wordt gereageerd.'

VVD: 'We winnen informatie in'

Andere Arnhemse fracties houden hun kaarten voorlopig tegen de borst. 'We zijn informatie aan het inwinnen', reageert VVD-raadslid Karin Kalthoff. 'Zolang nog niet alle informatie boven tafel is wil ik terughoudend zijn.' De liberalen gaan ervan uit dat burgemeester Marcouch, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, met een reactie komt.

Het CDA heeft de signalen uit het zorgcentrum ook gehoord en vindt die zorgelijk. 'Wij gaan ervan uit dat Waalstaete goed monitort, informatie bijhoudt en ingrijpt wanneer dat nodig is', zegt fractievoorzitter Klaartje van Dillen.

Een besluit over een debat dat de SP in de gemeenteraad van Arnhem over de kwestie wil, is nog niet genomen, zegt SP-voorman en oud-wethouder Elfrink. 'We hebben het recht om dit aan de orde te stellen, zonder dat het op de agenda staat en daar zullen we gebruik van maken, als dat nodig is.'

De eerste mogelijkheid daarvoor is op 17 juni.