Medewerkers slachterij Groenlo verbaasd over sluiting: 'We hebben overal plexiglas schotten'

De medewerkers zijn blij dat ze weer mogen werken, maar ze merken dat het vanochtend wel anders gaat dan anders. Bij de poorten staan collega's die formulieren innemen.

'Op de papieren staat een aantal vragen over de medische toestand van de medewerker', zegt één van de mannen aan de poort. 'Als ze het formulier niet hebben ingevuld dan kunnen ze dat hier binnen doen.' Bij de poort staat een unit waar mensen naar binnen kunnen om dat formulier in te vullen. Er is ook een arts aanwezig.

Pas morgen weer op volle toeren

Nog lang niet iedereen kan woensdag aan het werk. 'We kunnen vandaag weer beginnen met slachten, maar het verwerken dat kan pas een dag later', vertelt een andere medewerker. 'Morgen draaien we weer op volle toeren.'

De slachterij in Groenlo is weer open. Foto: Omroep Gelderland

Volgens de man zijn vandaag zo'n 200 mensen aan het werk. 'We nemen vandaag ook werk over van andere slachterijen om de druk daar te verminderen. Dat is voor het eerst!'

Extra maatregelen

De mannen aan de poort pakken vanochtend regelmatig een potje met handalcohol om hun handen te ontsmetten. In het bedrijf zijn ook verschillende hygiënemaatregelen getroffen. Zo is er een dagelijkse desinfectie en is er ook een desinfecterende luchtbehandeling.

Ronald Lotgerink, directeur van Vion liet gisteren weten de experts van de GGD te volgen. 'We leren steeds meer hoe wij er gerichter voor kunnen zorgen dat onze medewerkers veilig kunnen werken.'

De politie hield vanochtend de aanvoer van personeel korte tijd in de gaten.

'Vion deed er juist van alles aan om corona buiten te houden'

De afgelopen twee weken is er door de directie van Vion minimaal gereageerd op de sluiting van de fabriek. De werknemers hebben de afgelopen weken vol verbazing het nieuws gevolgd. 'Ik was echt negatief verrast', zegt één van hen. 'Vion deed er juist heel veel aan om het hierbinnen veilig te hebben. We hebben overal plexiglas schotten.'

'Het is ook niet echt eerlijk', vindt een andere medewerker. 'Andere fabrieken hoeven niet op slot en wij moesten dat wel.'

'Het was absoluut geen vakantie'

De afgelopen twee weken heeft hij thuis gezeten. 'Sommigen zeiden, ach het is een korte vakantie, maar als je echt twee weken verplicht thuis zit en je mag niet zo veel, dan is dat geen vakantie hoor.'

Op de vraag of er nu nog mensen ziek zijn, antwoordt hij: 'Ik weet dat er nu één iemand nog wat griepverschijnselen heeft. Maar ik heb sowieso niemand gehoord die echt heel ziek was. Sommigen zijn positief getest, maar voelden zich absoluut niet ziek.'

Terwijl de man een vrachtwagenchauffeur helpt die varkens komt brengen, komt er aan de overkant van de straat een grote touringcar aanrijden. In de bus zit een handjevol medewerkers. Mondkapje voor en het ingevulde formulier in de hand. De medewerkers lopen door de poort en kunnen, na twee weken, weer aan het werk.

