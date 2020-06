'We zijn jarenlang bedonderd', burgemeester Doetinchem woest op collega die miljoen verduisterde

De verduistering werd ontdekt na een melding bij de vertrouwenspersoon van de gemeente. 'De melding heeft geleid tot een onderzoek en daarin zijn alle feiten boven tafel gekomen', vertelt Boumans. 'Het gaat over een bedrag van ruim 1 miljoen euro over een periode van meer dan 10 jaar.'

'Collega die wij allemaal kennen'

'Het is onthutsend. We zijn er ook boos en verdrietig over. Het is een collega die wij allemaal goed kennen. Een collega die je vertrouwt en dan komen deze feiten en omstandigheden boven tafel. Dus dat is niet fraai', gaat de burgervader verder.

Boumans kan over de exacte bedragen nog geen uitspraken doen. 'Ik mag daar helaas nog niet zo heel veel over vertellen, omdat we vandaag aangifte gaan doen. We hopen ook oprecht dat de politie en het Openbaar Ministerie er een zaak van gaan maken.'

We kunnen niet uitsluiten dat ook anderen deze methode hebben toegepast Mark Boumans

Wel vertelt de burgemeester van de gemeente Doetinchem dat de werknemer 'zeer geraffineerd' te werk is gegaan. 'En ook op een manier dat de alarmbellen in ons systeem niet zijn afgegaan. Dat betekent ook dat wij voor de toekomst een aantal maatregelen moeten treffen dat dit niet meer plaats kan vinden.'

'Het vervelende aan deze zaak is, omdat we weten hoe het gegaan is, we ook niet kunnen uitsluiten dat ook anderen deze methode hebben toegepast. We moeten de komende tijd ook echt onderzoek doen om ook zeker te weten dat dit de enige collega is die dit heeft gedaan', vertelt Boumans.

Burgemeester Mark Boumans. Foto: Omroep Gelderland (archief)

'Hoop dat hij zich schaamt'

De reactie van de ontslagen collega was 'wat gelaten', zegt de burgemeester. De man is op staande voet ontslagen en heeft het gebouw moeten verlaten.

'Wat het verder met iemand doet weet ik niet, in alle eerlijkheid, het interesseert mij ook niet zo veel. Deze man heeft de publieke zaak meer dan een decennium bedonderd. Ik hoop hij zich vooral heel erg schaamt en dat we ook een groot deel van het geld op hem kunnen verhalen', zegt Boumans boos.

Mark Boumans over de verduistering op Radio Gelderland. Tekst gaat verder onder het audiofragment.