LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 3 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 3 juni

21:37 - Terugkijken: persconferentie Mark Rutte en Hugo de Jonge

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge gaven woensdag weer een persconferentie over de laatste stand van zaken rond corona in Nederland. Die persconferentie is hier te bekijken en te beluisteren.

21:35 - Het belangrijkste nieuws:

In Gelderland is de afgelopen 24 uur één nieuwe sterfgeval gemeld. Het dodental in onze provincie staat op 672. Er is net als een dag eerder één nieuwe coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis. Bekijk hier meer RIVM-cijfers.

In zorgcentrum Waalstaete in Arnhem zouden 14 zorgmedewerkers ziek thuis zitten door corona

Bezoek aan verzorgingstehuizen is vanaf 15 juni weer uitgebreider mogelijk. Voorwaarde is wel dat er geen coronagevallen zijn.

Na 15 juni zijn ook reizen naar twaalf Europese landen waarschijnlijk weer mogelijk. Zweden en het Verenigd Koninkrijk zitten daar vooralsnog niet bij.

19:38 - Vanaf 15 juni meer bezoek in verzorgingstehuizen

Op de persconferentie van het kabinet is woensdagavond ook duidelijk geworden dat vanaf 15 juni meer bezoek is toegestaan in verzorgingstehuizen. De huidige maatregel is dat per bewoner één vaste bezoeker langs mag komen. Vanaf 15 juli zou meer bezoek mogelijk zijn, maar dat is nu vervroegd naar 15 juni. Voorwaarde is wel dat een verzorgingstehuis vrij moet zijn van coronagevallen.

Foto: Omroep Gelderland

19:20 - Kabinet over buitenlandse reizen

Premiet Mark Rutte geeft vanavond weer een persconferentie. Daarop werd duidelijk dat het kabinet reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Zweden ook na 15 juni nog geen goed idee. Het reisadvies blijft voor die landen voorlopig nog even op 'oranje', wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Het kabinet denkt na 15 juni wél een versoepeld reisadvies te kunnen geven voor twaalf andere Europese landen. Reizen buiten de EU wordt afgeraden.

18:36 - 'Kinderen hebben geen grote rol in verspreiding'

Onderzoek van het RIVM bevestigt het beeld dat kinderen geen grote rol lijken te spelen in de verspreiding van het

coronavirus. De onderzoekers hebben daar althans 'geen aanwijzingen' voor gevonden. Ze publiceren hun bevindingen gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

'Kinderen kunnen wel degelijk geïnfecteerd raken, maar transmissie vindt vooral plaats tussen volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen gezinsleden naar kinderen', schrijven de wetenschappers. Zij baseren zich zowel op eigen onderzoek als op wetenschappelijke studies uit het buitenland.

18:10 - Vion in Groenlo weer open

De vestiging van vleesbedrijf Vion mag weer open, twee weken nadat duidelijk werd dat 147 van de 657 medewerkers besmet waren met het coronavirus. Het bedrijf heeft de maatregelen tegen verspreiding van het virus op alle locaties aangescherpt, op advies van de GGD. Een dagelijkse reiniging en desinfectie van alle afdelingen, plus een dagelijkse gezondheidscontrole van de medewerkers, dat zijn de ingrepen waarvoor het bedrijf kiest.

Meer weten? Dat kan hier.

Foto: ANP

18:06 - 'We staan doodsangsten uit'

Familie van bewoners is bezorgd over de leefomstandigheden in verzorgingstehuis Waalstaete in Arnhem. De SP sloeg deze week alarm over de gang van zaken in het tehuis, waar veertien medewerkers het coronavirus te pakken hebben. 'We staan doodsangsten uit', klinkt het.

Het complete verhaal is te lezen op de site van Omroep Gelderland.

16:40 - Proefdraaien in Eibergen

Openluchtzwembad 't Vinkennest in Eibergen gaat morgen open voor het publiek. Tenminste, als het proefdraaien woensdag allemaal op rolletjes is gegaan. Want anderhalve meter afstand houden, looproutes en niet kunnen douchen, dat vraagt nogal wat. En toiletbezoek, dat is ook uit den boze.

Spannend dus. Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

14:50 - CDA wil hulp aan ondernemers in de grensstreek

Regeringspartij CDA wil dat het kabinet nog deze maand met een oplossing komt voor zelfstandig ondernemers die in Nederland hun brood verdienen, maar net over de grens met België of Duitsland wonen. Zij komen niet in aanmerking voor de coronaregelingen van de overheid. Het gaat volgens het CDA om zo'n 3500 mensen. 'Deze ondernemers hebben net zo goed recht op ondersteuning als alle andere, maar vallen nu tussen wal en schip, zegt Kamerlid Harry van der Molen. Zij kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op de tijdelijke steunregeling voor zzp'ers.

Lees hier een eerder bericht over ondernemers in de grensstreek.

 

14:36 - Faillissement dreigt voor 3 op de 10 ondernemers

Drie op de tien ondernemers sluiten niet uit dat zij als gevolg van de coronacrisis failliet gaan. Van deze groep kan twee derde het nog niet inschatten, een derde gaat ervan uit binnen afzienbare tijd failliet te gaan. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde flitspeiling van de Kamer van Koophandel.

14:28 - Sluiting teststraat in Harderwijk wekt ergernis

Ergernis van een Gelderlander in de mail. Klaagt dat de coronateststraat in Harderwijk alweer dicht is. 'Vanuit Ermelo moet je naar Vaassen. Heen en terug 80 minuten met koorts in de auto, omdat het in Harderwijk niet druk genoeg was en het voor de GGD makkelijker was om de locatie dan weer te sluiten.' Een woordvoerster van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bevestigt de sluiting. 'We hebben nu teststraten in Zelhem en Vaassen', zegt ze.

13:59 - Gelderland in de afgelopen 24 uur: 1 dode, 1 ziekenhuisopname en 9 besmettingen

De afgelopen 24 uur is er 1 dode door corona te betreuren in Gelderland; ook werd 1 persoon opgenomen in het ziekenhuis. Er kwamen 9 besmettingen bij.

Lees de cijfers hier.

13:56 - De landelijke cijfers van 3 juni

13:39 - Meer ouderen op internet door corona

Foto: Pxhere

De coronacrisis heeft het internetgebruik van ouderen flink opgestuwd, blijkt onder een peiling van ouderenbond ANBO onder 4000 mensen. Van hen is een derde die voor de uitbraak van de coronapandemie niet op internet zaten er alsnog gebruik van gaan maken. Senioren die al online waren, zijn vaak meer met internet gaan doen. Bijna de helft is vaker gaan beeldbellen, 20 procent maakt nu vaker contact met anderen via sociale media. 18 procent geeft aan online spellen te spelen. 'Door het coronavirus zijn veel ouderen aan huis gekluisterd en krijgen ze veel minder of geen bezoek', legt directeur Liane den Haan uit.

13:15 - Waarom moeten ze mijn BSN hebben als ik me wil laten testen?

Omroep Gelderland kreeg een vraag van een mevrouw: 'Als ik me wil laten testen, waarom moet ik mijn Burgerservicenummer (BSN) achterlaten?' De GGD antwoordt dat iemand die getest wordt traceerbaar moet zijn. 'En dat doen via het BSN. Stel dat je positief wordt getest, dan moet je in thuisisolatie en dan moeten wij contactonderzoek doen om het virus in te kunnen dammen. We willen zeker weten dat we dan met de juiste personen te maken hebben.'

13:00 - Meedoen in tijden van corona

Waar kunt u als oudere terecht met uw vragen omtrent corona? Welke activiteiten zijn er (wel) mogelijk? Adviespunt Zorgbelang, onderdeel van Zorgbelang Inclusief, heeft in kaart gebracht welke instanties en initiatieven in Gelderland van belang kunnen zijn voor verschillende groepen. Klik hier voor meer info.

12:41 - Resultaten coronatests fruitbedrijven over twee dagen binnen

Bij Fruitmasters in Geldermalsen en fruitbedrijf Vogelaar Vredehof in Enspijk worden deze dagen in totaal 240 medewerkers getest op corona. De GGD heeft dinsdag test afgenomen bij 160 medewerkers van Fruitmasters en woensdag gebeurt dat bij 80 mensen van het bedrijf in Enspijk. De resultaten worden over een dag op twee bekend.

Lees het verhaal hier.

12:06 - Praat met de burgemeester!

Ze werd zelf ziek door het coronavirus, maar ze is weer aan het werk. Burgemeester Jacqueline Koops van Heerde. En ze gaat graag om mensen in gesprek.

11:51 - De coronavraag van vandaag

11:16 - Akkoord over kwijtschelding huur winkeliers

Winkeliers die een pand huren kunnen kwijtschelding krijgen van een deel van de huur. Dat blijkt na wekenlang overleg door de retailsector en de vastgoedsector. De belangrijkste afspraak is dat de partijen voorstellen om in de maanden april en mei 50 procent van de huur kwijt te schelden en de huur van juni voor 50 procent door te schuiven naar volgend jaar. Overigens geldt dit niet voor iedereen, maar gaat het om maatwerk tussen verhuurder en huurder. 'We zijn bijzonder blij met deze uitkomst', zegt Jan Meerman van Detailhandel Nederland.

10:13 - 94 besmettingen na bijna 10.000 tests op corona

Via het landelijke afsprakennummer voor een coronatest zijn al bijna 16.000 afspraken gemaakt. Er zijn intussen bijna 9600 tests afgenomen en 94 mensen positief bevonden. Dat meldt de GGD.

09:30 - Hoe houd je anderhalve meter afstand in het donker?

Het muZIEum in Nijmegen is weer op. Foto: muZIEum

Museum muZIEum in Nijmegen is weer opengegaan. Tachtig dagen konden bezoekers er niet terecht. Het was voor medewerkers een uitdaging om het 'beleefmuseum' waar je kunt ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn coronaproof te maken. Want hoe houd je in het donker anderhelve meter afstand van elkaar? Dat is gelukt, zegt het museum.

'Mijn collega’s en ik hebben de bezoekers gemist. We hopen dat ze ons snel weer weten te vinden en dat we daarmee ons werk kunnen doen en tegelijk iets bijzonders bieden. Wij zijn blij dat we weer aan de slag mogen en dat we onze fantastische belevingen hebben kunnen aanpassen naar de nieuwe richtlijnen, want daardoor is het mogelijk om iedereen weer te verwelkomen', zegt gids Jack.

08:46 - Reageer op de vraag van vandaag

We kunnen vanaf 15 juni weer naar de meeste Europese landen op vakantie. Dat besluit heeft het kabinet genomen. Het mag dus weer, maar gaan we het ook echt doen deze zomer?

07:44 - Veel werknemers hebben nog steeds geen vakantiegeld, zegt CNV

Door de crisis wachten steeds meer werknemers op de uitbetaling van het vakantiegeld. Volgens het Meldpunt Vakantiegeld van vakbond CNV is dit met name in de evenementensector aan de orde. Maar ook in de horeca en bij contactberoepen als kappers en schoonheidssalons wordt het geduld van personeel op de proef gesteld. Het meldpunt werd ingesteld toen uit onderzoek van CNV bleek dat 8 procent van de werkenden geen vakantiegeld ontving. Werknemers van tientallen bedrijven richtten zich tot de bond. De teller van het aantal meldingen loopt nog dagelijks op.

07:25 - Gaan we weer in de file staan in plaats van thuiswerken?

Foto: ANP

Nederlandse autobedrijven hebben afgelopen maand de op één na de hoogste occasionverkoop ooit gerealiseerd. Dat meldt branchevereniging Bovag. Ondertussen gaf de helft van de ov-reizigers afgelopen week in een onderzoek aan te zullen kiezen voor alternatief vervoer. In het OV is een mondkapje verplicht en kennelijk zien veel forenzen dat niet zitten. Verder keren steeds meer mensen terug naar het werk na wekenlang thuiswerken.