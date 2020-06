Als het begint te waaien dan wordt Rheden nerveus

Rheden werd zwaar getroffen. Rijen bomen vielen als luciferstokjes om en auto's werden flink beschadigd of zelfs geplet. Ook lagen de bomen tegen huizen.

Een huis werd zelfs onbewoonbaar verklaard nadat de tornado zoveel schade had aangericht. Aan de Parallelweg in Rheden lag de schoorsteen halverwege het dak, dakpannen waren weggewaaid. Het huis was zo verwoest dat inwoners tijdelijk elders moesten wonen.

Het is een opgesplitste woning waarvan een deel net was verkocht. De verkoop ging toen niet door. Nu één jaar later is het opgeknapt en worden beide delen weer bewoond.

Heftige nacht zal ik nooit vergeten Rik Nieuwhof inwoner Rheden

In de straat De Del vielen maar liefst negen bomen op een rij om. Rik Nieuwhof woont er nog steeds en zal de heftige nacht nooit vergeten. 'Je wordt wakker en je ziet dat alle bomen zijn omgewaaid, auto's geplet, dakpannen overal.' De hele buurt loopt uit om de schade te bekijken. 'Wonder boven wonder, alsof ik een engeltje op mijn schouder had, was ik zowat de enige zonder schade. Mijn buren hadden een boom tegen het huis, de andere buurman daar waren de dakpannen van het dak gevlogen en meerdere buren hadden beschadigde auto's.'

'Mijn zoontje werd wakker en begon te huilen', herinnert Nieuwhof zich. 'En een ander zoontje had in zijn bed geplast'. Rhedenaar Michiel Vreeswijk was tijdens de tornado niet in het dorp, maar na het bericht spoedde hij zich naar het rampgebied. Ook voor hem viel de schade mee. 'Ik had twee scheve dakpannen.'

Nieuw huis dankzij tornado

Een jaar later woont hij in de woning die door de tornado zwaar beschadigd was. Vreeswijk: 'Dankzij de tornado heb ik nu een nieuw huis. Van voor naar achter helemaal opgeknapt. Nieuwe keuken, muren gestuukt.'

Beide mannen hebben af en toe nog last van de nasleep. Nieuwhof: 'Als het hard waait, dan stijgt de adrenaline. Vreeswijk knikt. 'Dan worden we wel een beetje zenuwachtig.'

Bekijk de beelden van na de tornado in 2019.

Een tornado ontstaat volgens weerman Reinout van den Born van Weer.nl bij zware buien van soms wel 95 kilometer per uur, straalstroom, vocht en warmte. Het moet wel allemaal samen vallen en daarom is het lastig te voorspellen of er dit jaar weer een tornado komt.

Deze maand verwacht hij die in ieder geval niet meer, omdat het koeler wordt. Daarna wordt het weliswaar warmer 'maar voorlopig worden géén zware buien of tornado's verwacht', vult weerman Jordi Huirne aan.

