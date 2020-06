Dodelijk ongeluk met paramotor was 'pech op pech op pech'

Of paramotorvliegen een gevaarlijk sport is? 'Ja, dat is altijd een van de eerste vragen', zegt Bechthold. Sinds 1998 is hij bezig met paramotorvliegen. Hij heeft een eigen trainingscentrum en is in Nederland een autoriteit binnen de sport.

'Ik ben er van overtuigd dat het geen gevaarlijke sport is. Helaas waren de omstandigheden in de lucht op een bepaald moment dramatisch slecht.'

Dinsdagavond was er in de lucht boven Didam sprake van windschering, kort gezegd verschillende luchtlagen die met elkaar botsen. 'Dit is een windsituatie die misschien twee tot drie keer per jaar gebeurd.'

Pas een paar dagen een brevet

De 55-jarige man had pas sinds zaterdag zijn brevet. Dat zegt volgens Bechthold lang niet alles. 'Hij is geëxamineerd door een goede examinator. Klaar om zelfstandig te vliegen.'

Bechthold kende het slachtoffer ook van een gezamenlijke reis naar Italië waar met een groep gevlogen werd. 'Heel beheerst en niet roekeloos. Ik wil het in dit geval pech op pech op pech noemen. Drie keer pech. Op het verkeerde moment op de verkeerd plek.'

Dat de piloot nog geen jarenlange ervaring had opgebouwd, is volgens hem het noodlot geweest. Hij vergelijkt het met een automobilist die kort na het behalen van de het rijbewijs uit het niets te maken krijgt met harde windstoten op de Afsluitdijk.

Buiten bewustzijn

Overigens was de windschering op basis van een aantal weergegevens wel voorspeld, vertelt Bechthold. Toch noemt hij het een noodlottige samenloop van omstandigheden. 'Ze zijn met rustig weer weggegaan en in hun vlucht zijn ze dit weer tegen gekomen dat van het ene moment op het andere moment kwam opzetten. Toen ze vertrokken was er nagenoeg nul wind. Ook over de grens in Duitsland werd een aantal piloten verrast door het weer.'

Door de windschering ging het toestel met parachute over de kop en kwam daarna in een spiraal met een flinke vaart naar beneden. Door de g-krachten die daarbij kwamen kijken is de piloot volgens Bechthold waarschijnlijk buiten bewustzijn geraakt. Het feit dat hij zijn noodparachute niet heeft gebruikt zou daar ook op wijzen.

Drie dodelijke ongelukken in 22 jaar

In Nederland zijn er zo'n 600 beoefenaars van de sport, waarvan er 300 regelmatig vluchten maakt. Er gebeuren zelden grote ongelukken, zegt Bechthold. 'Ik doe dit nu 22 jaar. We hebben drie ongelukken gehad met dodelijke afloop.'

Het ongeval in Didam wordt onderzocht door de dienst Luchtvaart van de politie. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.