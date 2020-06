Brand in zendmast Beesd geen georganiseerde criminaliteit, zegt OM

De branden in 29 zendmasten in het hele land zijn niet het werk van een georganiseerd crimineel verband. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM) na uitgebreid onderzoek. De allereerste brand in ons land was op vrijdag 3 april in een zendmast in Beesd.

De politie komt tot de conclusie dat er steeds sprake was van brandstichting. De branden leidden tot veel schade en overlast. Een enkele keer waren hulpdiensten tijdelijk onbereikbaar door de brandstichting.

Verdachten opgepakt

In totaal zijn zes personen opgepakt, in leeftijd variërend van 23 tot 34 jaar. Onder de verdachten zijn geen inwoners van Gelderland. Het OM stelt vast dat er geen 'georganiseerd samenwerkingsverband' was tussen hen. De politie bekijkt de zaken daarom afzonderlijk. Over de motieven van de verdachten wil het OM niets zeggen.

Maar één 5G-mast

Tegen zendmasten bestaat hier en daar weerstand omdat 5G-technologie schadelijk zou zijn. Voor die claim ontbreekt echter wetenschappelijk bewijs. Het OM wijst er verder op dat slechts één in brand gestoken mast daadwerkelijk een 5G-mast was. De rest was in gebruik voor oudere 3G- of 4G-communicatie.