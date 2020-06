Tim vindt botresten onder zijn woonkamer in Deelen

Arends is flink aan het klussen in zijn boerenhuis uit 1900, waar hij al tien jaar woont. 'We waren aan het graven in de woonkamer. Onder de vloer en de balken kwamen we eerst as tegen, de resten van een vuurtje. En daarna kwamen we ineens botresten tegen. Die leken op een heup en een dijbeen.'

Tekst gaat verder onder de foto.

De opengebroken vloer. Foto: Tim Arends

De gedachte ging niet meteen uit naar menselijke resten. 'Maar voor een konijn waren de resten echt te groot. En in de Tweede Wereldoorlog is er flink gevochten rond Deelen, dus je weet het niet. Daarom heb ik iemand gebeld die dieren opzet. En die kon het niet helemaal thuis brengen.'

Bouw gestopt

Voor de zekerheid nam Arends contact op met de politie. De bouwactiviteiten moesten worden gestaakt voor onderzoek. En al snel stonden er dus negen politiemensen in de woonkamer, onder wie forensische experts. Lang beraad en een speurtocht op internet later kwam dan toch het verlossende woord: de botten zijn van een wild zwijn.

Tekst gaat verder onder de foto.

Agenten in de woonkamer van Tim. Foto: Tim Arends

'Nu kan ik lekker door'

'Door de droge grond hier zijn de botresten goed bewaard gebleven, weet Arends inmiddels. 'Als het natte grond was geweest, was alles allang vergaan.' Blij is Arends vooral omdat het geen menselijke resten zijn. 'Want dan had ik zo een paar weken niet kunnen klussen. Nu kan ik lekker door.'

De botresten gaan gewoon met het afval mee.