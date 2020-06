Vierdaagse 2021: ‘Doen alles om volgend jaar fantastisch wandelfestijn te organiseren’

De Nijmeegse Vierdaagse kan in 2021 gewoon doorgaan, mits corona tegen die tijd onder controle is. Het coronavirus heeft er voor gezorgd dat er dit jaar geen Vierdaagse kan plaatsvinden, terwijl er wel de nodige kosten zijn gemaakt.

Vierdaagse 2021

Op sociale media speelt al geruime tijd de vraag of het mogelijk is om in 2021 een Vierdaagse te kunnen houden. Eerder werd bekend dat de organisatie 62,50 van de 100 euro van het inschrijfgeld terug zou geven aan de deelnemers. Astrid Sanders, één van de bestuursleden, vertelt dat de organisatie het mogelijk kan maken om, wanneer de coronasituatie dat toelaat, in 2021 een nieuwe Vierdaagse te organiseren.

“De wandelaars hebben niet het volledige bedrag teruggekregen zodat we volgend jaar toch nog kunnen blijven bestaan. Wanneer we alles terug zouden betalen zou dat ons doodvonnis betekenen”, vertelt Sanders, “Wij doen er alles aan om volgend jaar weer een fantastisch wandelfestijn te kunnen organiseren. We kunnen alleen niet voorspellen of het coronavirus dat toe gaat laten.” Het bestuurslid vult daarop aan dat het echter veel voorbereiding vergt om de wandelmars voor te bereiden en dat ver van tevoren gepland moet worden: “We zijn het hele jaar bezig om het evenement te kunnen organiseren en we kunnen niet volgend jaar mei pas verzinnen dat we in juli een evenement gaan houden.”

Onderstaande video is een fragment uit het programma De CoroNabeschouwing, dat vanaf eind juni op RN7 te zien is. Het programma focust zich op de gevolgen van het coronavirus in de regio.