Fietsen, zingen en tranen: dit is de alternatieve editie van Alpe d'HuZes

Kaarsen branden in de vorm van een hart en een anker in Hemmen. Foto: ANP

De Alpe d'Huez in Frankrijk zou donderdag het decor zijn van het grootste goede doelenevenement van ons land: de Alpe d'HuZes. Het ging vanwege alle coronamaatregelen niet door, maar dat betekent niet dat de dag onopgemerkt voorbij gaat. Veel Gelderse deelnemers komen alsnog in actie en ook de organisatie geeft een speciale invulling aan het evenement.

'Eigenlijk is dit de belangrijkste editie van allemaal', zegt de Nijmeegse zanger Maarten Peters. Hij is al twaalf jaar betrokken bij het evenement en bracht verschillende nummers rondom het thema. 'Je krijgt nu steeds meer signalen dat het probleem kanker een beetje wordt geparkeerd, dat het een beetje naar de achtergrond verschuift. Ik ken ook mensen die in de laatste fase zitten, en die zitten nu dan helemaal alleen vanwege al die maatregelen. Daarom is het zo belangrijk dat we nu echt aandacht vragen weer.'

Zie ook: Alpe d'HuZes kent dit jaar een speciale editie

Dat aandacht vragen doet de organisatie op een bijzondere manier. Net zoals in Frankrijk gebruikelijk ontbrandden er donderdagochtend om half vijf in de ochtend al duizenden kaarsen. Zo brandden bij het officiële startschot op landgoed Hemmen tweeduizend kaarsjes in de vorm van een hart en een anker voor dierbaren die geraakt zijn door kanker.

Sindsdien is Maarten Peters op pad om serenades te brengen aan mensen die te vroeg overleden zijn door kanker, aan vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten en aan onderzoekers die elke dag bezig met onderzoek naar kanker.

Virtueel klimmen en écht klimmen

Aan het einde van de dag is er een virtuele saamhorigheidsklim. Toch zijn er ook deelnemers die meer willen doen. Zoals de leden van Team PA uit Rheden. Zij stapten in alle vroegte op de fiets om op en rond de Posbank zoveel mogelijk hoogtemeters te maken.

'Ik zie het als een unieke manier om samen nog wat extra geld op te halen', zegt Marco Postma, een van de grondleggers van Team PA. Die naam verwijst onder meer naar zijn vader, die tien jaar geleden overleed aan longkanker. 'We laten deze dag niet zo maar voorbij gaan, alles natuurlijk binnen de regels van het RIVM.'

De dag wordt door de organisatie zelf vastgelegd en is hier te volgen. Ook bij Omroep Gelderland besteden we er door middel van diverse bijdrages op radio, televisie en onze social media aandacht aan.

Voor de jubileumeditie van 2020, die in 2021 zal worden gehouden, was door de deelnemers al ruim zeven miljoen euro opgehaald. De organisatie heeft in overleg met het KWF besloten om het bedrag ondanks de verplaatsing toch al over te maken. Zo kunnen er al onderzoeken naar kanker gefinancierd worden en blijft het geld niet op de plank liggen. Het eindbedrag wordt wel pas in 2021 bereikt. De individuele campagnes van de deelnemers, lopen gewoon door. Luister een gesprek met deelnemer Maarten Beeks van Team PA uit Rheden op Radio Gelderland terug: