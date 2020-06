Zutphenaar in gestolen auto crasht bij politieachtervolging

Een 29-jarige man uit Zutphen is woensdagmiddag met een gestolen auto gecrasht. Dat gebeurde bij een politieachtervolging in het Overijsselse Diepenveen.

De politie werd even daarvoor gealarmeerd wegens een verdachte situatie bij een schuur in Bathmen. Er zou worden ingebroken, meldt een videocorrespondent. Een getuige had een auto gesignaleerd en gaf het kenteken door aan de politie, waarop agenten op meerdere plaatsen rond het dorp gingen controleren.

Op paddenstoel gebotst

De verdachte auto werd even later gezien bij het dorp Schalkhaar, waar de bestuurder een stopteken kreeg. De man negeerde dat, waarop agenten de achtervolging inzetten. Een politiehelikopter bood ondersteuning vanuit de lucht.

De achtervolging eindigde uiteindelijk in Diepenveen, waar de 29-jarige Zutphenaar de macht over het stuur verloor en in een scherpe bocht tegen een ANWB-paddenstoel botste. Agenten hebben de man direct aangehouden.

Na de achtervolging bleek dat de man in een gestolen auto reed. Het is niet duidelijk of hij bij de inbraak in Bathmen iets heeft buitgemaakt. Bij de achtervolging raakte de politieauto beschadigd.