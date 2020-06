Zwembad Eibergen draait proefdag: 'Morgen open als vandaag alles goed gaat'

Nog vóór de kassa word je al aangesproken. 'Of je even je handen wilt ontsmetten. En staat u op de lijst?' Als dat is goedgekeurd, mag je naar de kassa: betalen, met extra informatie over hoe de wandelrichting is.

Na het in de buitenlucht ontdoen van overtollige kleding is er een derde instructiemoment: wat te doen als je uit het water komt. Pas daarna mag je het zwembad in. Alleen het wedstrijdbad is open: het recreatieve gedeelte blijft nog even dicht.

Protocollen testen

Wie al die veiligheidsprotocollen doorloopt, snapt dat het zwembad in Eibergen moeite had om voldoende vrijwilligers te vinden. Er moet ook zoveel worden uitgelegd en verteld. Maar het is uiteindelijk gelukt en dus kan het bad vandaag even open om de protocollen te testen.

De eerste baantjeszwemmers dienen zich om 07.00 uur al aan. Met een stuk of tien zwemmers hebben de badmeesters het niet al te moeilijk. Als iedereen in het bad ligt, pakken de 'instructievrijwilligers' nog even hun informatieblad erbij.

Hun 'pitch' mag nog wat scherper en korter. De tweede ronde om 09.00 uur gaat al een stuk vlotter: bijna 20 bezoekers zwemmen zonder al te veel moeite op de gewenste anderhalve meter van elkaar.

'We zijn geen boa's'

'We zijn geen boa's', zegt. badmeester Dennis. 'We gaan ook geen bekeuringen uitschrijven, maar geven gewoon informatie. Tot nu toe houdt iedereen zich er vanzelf aan. Vanmiddag wordt het opletten. Dan komt er jeugd tot 18 jaar. Die mogen natuurlijk wel bij elkaar in de buurt komen, maar misschien komen er ook ouders of grootouders mee. Die moeten we wel in de gaten houden.'

Maatregelen of niet: eenmaal in het water wordt er gewoon gezwommen. Schoolslag. En een enkele borstcrawl. Alsof er niets veranderd is. Als alles goed gaat hoopt het zwembad toestemming te krijgen om weer open te gaan. 'Dan kunnen we nog iets goedmaken van dit seizoen.'