Meer onderzoek nodig in zaak Arnhemse ripdeal

De rechtbank heropent het onderzoek in de zaak rond een mislukte ripdeal in Arnhem. Het Openbaar Ministerie eiste 7 en 8 jaar cel geëist tegen twee mannen uit Rotterdam voor betrokkenheid bij de schietpartij bij een hondentrimsalon in februari vorig jaar, maar de rechtbank vindt dat er meer onderzoek moet worden gedaan voordat zij tot een eindoordeel kan komen.

Tijdens de zitting van 20 mei verklaarde de 29-jarige verdachte dat het vuurwapen waarmee een of meer kogels zijn afgevuurd van het slachtoffer is. Zijn verklaring wordt volgens zijn advocaat bevestigd doordat op het derde patroon in de patroonhouder dna van het slachtoffer is aangetroffen.

Nader forensisch onderzoek

De rechtbank oordeelt daarom dat nader forensisch onderzoek moet plaatsvinden. Ook moet het slachtoffer als getuige worden gehoord.

De andere verdachte, een 28-jarige Rotterdammer, ontkende tijdens de zitting dat hij een van de daders is. Hij verklaarde verder dat hij zowel de medeverdachte als het slachtoffer niet kent.

Aanvullend proces-verbaal

Verder draagt de rechtbank de officier van justitie op om een aanvullend proces-verbaal op te laten stellen over de vraag welke mogelijke handelingen door de politie zijn verricht met betrekking tot de patroonhouder.

Daarnaast moet de officier van justitie zich buigen over de vraag of een confrontatie van het slachtoffer met - een foto van - de 28-jarige Rotterdammer heeft plaatsgevonden en over de vraag of het bij de politie bekend is of beide verdachten eerder contact met elkaar hebben gehad.

De zaak wordt op een nader te bepalen tijdstip voortgezet.

