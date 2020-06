Woningbouw op de kop Meddosestraat in Winterswijk eindelijk concreet

De drie panden met de huisnummers 60 tot 64, waarin ooit Juwelier Sellink was gevestigd, staan al tientallen jaren leeg. Burgemeester en wethouder waren in september 2018 'in principe' al akkoord met een bouwplan van de vorig jaar onverwacht overleden Henk Abbink. In 2019 was dat plan al aangepast, maar tot een concrete aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwen kwam het nog niet.

'Dat plan wordt het niet', zegt Smit. 'We hebben er wel goed naar gekeken, maar een parkeergarage onder de panden is onhaalbaar.' Ook zijn de panden in te slechte staat om die gedeeltelijk te behouden. 'Dat hadden we graag gewild, maar dit is echt een bouwval.'

Dit betekent dat de panden helemaal gesloopt zullen worden. 'We willen dat in het derde kwartaal van dit jaar doen en willen dan met de bouw beginnen in het laatste kwartaal.'