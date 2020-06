Docenten fietsen 140 kilometer om geslaagde scholieren te feliciteren

Je kunt met de auto gaan, een bosje bloemen brengen en door naar de volgende, maar ook dat vonden de docenten in Nijmegen geen passend slot. 'Het is alsof ze de Vierdaagse hebben gelopen, maar de feestelijke inhuldiging niet mee mogen maken', zegt teamleider van de Havo Bram Verweij. 'Daarom komen we ze persoonlijk feliciteren'.

Samen met vier andere docenten stapte hij donderdagochtend op de fiets voor een tocht van 140 kilometer langs 14 dorpen.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

80 leerlingen krijgen op deze manier bezoek. 'Er gaat een bezemwagen mee, we planten een vlag en zetten ze echt in het zonnetje', aldus Verweij.

School stuurt vliegtuigje de lucht in

Verweij wil met de fietstocht symbolisch onderstrepen hoe trotst de mentoren zijn op de goede prestaties. 'Er vliegt de hele dag zelfs een vliegtuigje mee met een tekst die de leerlingen van het Citadel College feliciteert met een feestelijke tekst.'

Minister Arie Slob hoopt dat op zoveel mogelijk plekken in Nederland verder de vlag, met daaraan de tas, uit gaat. 'De meeste eindexamenkandidaten hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren. Ik gun ze in deze ongekende crisis met dit landelijke moment toch een mooie afsluiting van hun middelbare schoolloopbaan', aldus de minister.

'Mentoren in een pakje op de stoep'

De scholieren van het Citadel College zijn blij verrast door het bezoek van hun leraren. 'Ik vind het wel gezellig dat ze dat even doen', zegt Lars. 'Alle mentoren in een pakje op de stoep, dat is wel leuk ja', lacht Tijmen.

Al blijven ze balen dat er geen gala of ander groot feest in zit. 'Uiteindelijk als alle maatregelen weg zijn, dan ga ik natuurlijk wel even feesten met mijn vrienden', aldus Lars.