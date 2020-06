Elver-bewoners bestrijden afval in dorpen

'Een woongroep in Doetinchem werkte al samen met de Buha, ook om zwerfvuil op te ruimen', legt procesregisseur Clemens Kock uit namens Elver, een organisatie die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. 'Vanwege de drukte bij de Buha is er contact gelegd of er niet meer woongroepen willen helpen.' Die bereidheid bleek er te zijn bij bewoners van locaties in Gaanderen, Nieuw-Wehl en Wehl. Dinsdag werden op de locatie Heijendaal in Nieuw-Wehl attributen uitgereikt aan bewoners, waarmee ze het zwerfafval te lijf kunnen gaan.



Gekleed in hesjes en bewapend met knijpers, plastic zakken en sleutels voor prullenbakken gaan ze op pad. 'Voor onze bewoners is het een mooie dagbesteding', laten begeleiders van Elver weten. 'Voorheen liepen we ook vaak langs de weg en namen het vuil mee. Dus in zekere zin kennen we dit al. Daarnaast brengt het ook structuur met zich mee dat is fijn voor ons en de bewoners.'