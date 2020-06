Resultaten coronatests fruitbedrijven over twee dagen binnen

Bij Fruitmasters in Geldermalsen en fruitbedrijf Vogelaar Vredehof in Enspijk worden deze dagen in totaal 240 medewerkers getest op corona. De GGD heeft dinsdag test afgenomen bij 160 medewerkers van Fruitmasters en woensdag gebeurt dat bij 80 mensen van het bedrijf in Enspijk. De resultaten worden over een dag op twee bekend.

De GGD doet de tests omdat vorige week bij enkele medewerkers van de bedrijven corona was vastgesteld. Daarop zijn 31 naaste contacten van de besmette medewerkers getest en daarvan bleken er 13 corona te hebben. Bij deze mensen lopen nu contactonderzoeken.

Impact op medewerkers groot

De coronagevallen hebben in het fruitbedrijf in Enspijk voor onrust gezorgd. Volgens Wendel van Maldegem van Vogelaar Vredehof ligt alle aandacht van de leiding nu bij de medewerkers. Tot nu toe zijn er tot opluchting van het bedrijf geen ernstig zieken, maar de impact op de medewerkers en hun families is volgens hem groot.

Coen Kampschöer van Fruitmasters zegt dat een aantal mensen met klachten thuis zit, maar die klachten zijn niet ernstig. 'Ik ben eigenlijk wel blij dat er nu ook uitgebreid getest kan worden', vertelt hij verder. Omdat beide bedrijven volgens de GGD de coronamaatregelen goed op orde lijken te hebben, kunnen ze op dit moment blijven doorwerken.

De oorzaak van de besmettingen is mogelijk te vinden in kantoorruimtes in beide bedrijven, waar mensen na elkaar gewerkt hebben. Verder stelt Vogelaar Vredehof in een verklaring dat in de hele maatschappij en in veel thuissituaties mensen minder voorzichtig worden.

