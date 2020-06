Zestig woningen in kantoorgebouw Velp: 'Arbeidsmigranten niet waarschijnlijk'

Er komen zestig wooneenheden in een kantoorgebouw aan de Waterstraat in Velp. De plannen konden dinsdagavond op instemmende geluiden van de gemeenteraad rekenen. Garanderen dat er geen arbeidsmigranten in komen, kon wethouder Ronald Haverkamp niet. 'Maar dat acht ik niet waarschijnlijk.'

Die mogelijkheid is wel het voornaamste bezwaar van zowel een aantal raadsleden als omwonenden van de Waterstraat 11. Velp heeft al relatief veel arbeidsmigranten gehuisvest. Van de circa duizend in de gemeente Rheden woont 83 procent in dat dorp. Onlangs was er nog een uitbraak van corona in een van de wooncomplexen waardoor 31 bewoners naar een isolatieschip in Arnhem werden verplaatst.

Zie ook: Alle arbeidsmigranten op isolatieschip hersteld van corona

Regulering arbeidsmigranten en zorgcliënten

De gemeente is op dit moment bezig beleid te ontwikkelen om de huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten te reguleren en aan banden te leggen. Maar omdat dit verzoek voor die tijd is ingediend, moet worden gekeken naar het beleid van dat moment, legt Haverkamp uit. En daar was toen nog geen beleid voor.

Zie ook: Rheden wil minder zorgcliënten en een stop op arbeidsmigranten

Hoewel hij het juridisch niet uit kan sluiten acht Haverkamp het, mede gezien de investeringen die er gedaan worden, niet waarschijnlijk dat er migranten in de woningen worden gehuisvest. En dat is ook de intentie die de ontwikkelaar heeft uitgesproken.

Geruime tijd leeg

Het kantoorgebouw staat al geruime tijd leeg en de gemeente verwacht op korte termijn geen nieuwe kantoorhuurder. Vandaar de steun voor de transformatie naar wooneenheden. Aan het pand wordt een bouwlaag toegevoegd en een aanbouw gerealiseerd. Ook komen er levensloopbestendige woningen.

Eind deze maand volgt het formele besluit over het voorstel, maar alle partijen lieten al blijken voor te zullen stemmen.