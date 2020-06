Slachterij Vion in Groenlo weer open na coronabesmettingen

Een dagelijkse reiniging en desinfectie van alle afdelingen, plus een dagelijkse gezondheidscontrole van de medewerkers. Vion heeft de eerste stappen in die richting gezet in de hoofdvestiging in Boxtel en nu volgen ook de slachterijen in Groenlo en Apeldoorn.

Op zondag 24 mei kwam het nieuws naar buiten dat bij de slachterij in Groenlo 147 van de 657 medewerkers besmet waren geraakt met het coronavirus. Daarop werd het slachthuis gesloten. Vorige week was er bovendien een grootscheepse controle op de vestiging in Apeldoorn. Arbeidsmigranten kwamen er in volgepakte busjes naar het werk.

'Dagelijks desinfectie'

Ook bij de hoofdvestiging in Boxtel, waar 1.900 mensen werken, zijn werknemers besmet geraakt. Vion heeft de teugels aangetrokken. 'De uitgebreide desinfectie vindt dagelijks plaats', zegt Ronald Lotgerink, directeur van Vion, nadat er bij een controle in Boxtel 18 van de 105 geteste medewerkers positief testten op het coronavirus. De betreffende medewerkers hebben lichte tot matige klachten, net zoals dat in Groenlo het geval was.

Tot de extra maatregelen behoort ook een desinfecterende luchtbehandeling. 'Deze verdere aanscherping van de maatregelen treffen wij in Boxtel en voeren we ook door in onze andere vestigingen', aldus Lotgerink. 'We volgen de experts van de GGD en we leren steeds meer hoe wij er gerichter voor kunnen zorgen dat onze medewerkers veilig kunnen werken.'

In de eigen taal

Bij de dagelijkse gezondheidscontrole wordt er niet automatisch getest op corona. 'Bij binnenkomst moeten de medewerkers een formulier invullen, in de eigen taal. En er is ook een tolk aanwezig', zegt een woordvoerder van Vion.

'De vragen op die lijst moeten allemaal met 'nee' worden beantwoord, want er wordt gevraagd of er klachten zijn, of ze het virus hebben gehad, of huisbewoners het hebben. Bij één keer 'nee' krijgen ze geen toegang tot het gebouw. Dan worden ze doorgestuurd naar de bedrijfsarts, die bepaalt of ze eventueel getest moeten worden.'