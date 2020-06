'We staan doodsangsten uit', onrust na corona-uitbraak in verzorgingstehuis Arnhem

Familieleden van bewoners van het door corona getroffen verzorgingstehuis Waalstaete in Arnhem maken zich grote zorgen. Dat komt naar voren in reacties na een noodkreet door de SP in Arnhem. 'We staan doodsangsten uit.'

De raadsfractie sloeg deze week alarm. Volgens fractieleider Gerrie Elfrink zijn 14 medewerkers van Waalstaete, onderdeel van Pleyade, ziek door het coronavirus. Daarop reageert een vrouw: 'Mijn man zit in Waalstaete en ik ben erg bezorgd. Ik heb al gevraagd of ik hem mee naar huis mag nemen, maar dat mocht niet.' Ze heeft het niet meer. 'Moet ik dan afwachten tot hij eraan onderdoor gaat? Dat kan toch niet.'

Een vrouw van 68 woont daar op de vierde etage. Ze heeft COPD. 'Ze zit in een rolstoel en wordt onbeschermd en ook zonder mondkapje verzorgd', zegt een goede vriendin. 'Onbestaanbaar. Ze staat doodsangsten uit en ik ook, ik begrijp er niets van.' Op bezoek durft de vrouw niet. 'Ik vrees dat het binnen enkele dagen met haar gebeurd is als ze corona krijgt.'

Een inwoner van Rijswijk (Z-H) zocht contact met Pleyade. Zijn moeder woont in het Arnhemse zorgcentrum. De zoon meldt amper antwoorden op vragen te krijgen. 'We weten dat onze moeder oud en zwak is, en vaak pijn heeft', verzucht hij. 'Haar tijd is zo langzamerhand gekomen, dat vindt ze zelf ook. Maar nu nog maar liever even niet, niet onder deze belabberde omstandigheden, en niet door corona, zonder bezoek en zonder afscheid. En geen normale uitvaart. Ik wil er niet aan denken.'

Ik heb haar kamer nog nooit gezien dochter van bewoonster (88) Waalstaete

De moeder van 88 van een Arnhemse die anoniem wenst te blijven uit vrees voor gevolgen voor haar moeder, woont sinds 24 maart in Waalstaete. De vrouw kwam daar terecht na een revalidatie. De woonsituatie van haar moeder kent ze niet. 'De verhuizing was in coronatijd, ik heb haar kamer nog nooit gezien. We zien elkaar beneden in een kamertje achter glas.'

Een paar weken geleden zouden er al besmettingen onder bewoners zijn, gaat ze verder. De vrouw denkt dat personeel het virus binnen de instelling hebben gebracht. Ik heb Pleyade in meerdere mails om opheldering gevraagd. Om hoeveel mensen het gaat die besmet zijn et cetera, maar geen antwoord. Er is alleen gecommuniceerd dat er één bewoner corona heeft, maar volgens mijn moeder zijn dat er meer. Ik weet niet hoe veilig het voor haar is en ziekte van het personeel maakt bezoek onmogelijk.'

Een woordvoerster van Pleyade laat weten dat familie niet bang moet zijn voor gevolgen voor bewoners. 'Daar is geen enkele reden voor.'

In een reactie op het bericht door Omroep Gelderland heeft een dochter van een oud-bewoonster zich per mail bij de SP gemeld. Ze schrijft daarin vorig jaar, dus voor de corona-uitbraak, verschillende keren te hebben geklaagd bij Pleyade over de zorg voor haar moeder in het verzorgingstehuis in Arnhem-Noord.

Dochter haalde moeder begin maart weg

De dochter haalde haar moeder begin maart uit het tehuis. Ze meldt dat familie van bewoners bang is dat klachten worden afgereageerd op de bewoners. De vrouw besluit haar bericht aan de SP dat ze hoopt dat bij Waalstaete wordt ingegrepen.

Pleyade laat via een woordvoerster weten dat zij zich niet herkennen in deze uitspraken. 'Wat betreft de gezondheidssituatie van bewoners: wij informeren de eerste contactpersonen over de gezondheidssituatie van hun naaste via verschillende wegen, dit doen we zoveel mogelijk via persoonlijk contact. Wanneer de eerste contactpersonen in deze communicatie iets missen, nodigen we ze van harte uit hierover met ons in gesprek te gaan. Die uitnodiging staat ook als zij andere zaken met ons willen bespreken.'

'Mondkapjes dragen wanneer we willen'

Ook een personeelslid van Waalstaete heeft zich gemeld. Jackie van Helfteren herkent zich niet in de kritiek, schrijft ze. 'Medewerkers mogen mondkapjes dragen wanneer zij willen en deze zijn vanuit Pleyade beschikbaar gesteld. Als je erom vraagt kun je ze krijgen. Er zijn besmette cliënten, maar deze worden door speciale zorgverleners verpleegd, die de complete beschermingsuitrusting dragen.'