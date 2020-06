Eerste promotie met nieuwe RIVM-richtlijnen in aula Radboud Universiteit

De eerste Radboudumc-promotie volgens de nieuwe RIVM-richtlijnen vindt woensdag plaats in de aula van de Radboud Universiteit. Floor Ploos van Amstel van de afdeling Medische Oncologie promoveert op haar onderzoek naar een methode om de last en problemen die vrouwen met kanker ervaren te meten.

In maart werd besloten promoties uit te stellen of via videoverbinding doorgang te laten vinden. Dit als gevolg van de verscherpte maatregelen om verdere uitbraak van het coronavirus tegen te gaan. Mits het mogelijk is 1,5 meter afstand te houden, is het sinds 1 juni weer toegestaan om bijeenkomsten met maximaal 30 mensen te organiseren.

Online

Zo kunnen promoties in de aula van de universiteit in afgeslankte vorm weer doorgang vinden. De promotie van Floor Ploos van Amstel is vanwege het beperkt aantal toegestane gasten niet openbaar toegankelijk, maar wel online te volgen.