LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 2 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 2 juni

20:32 - Verdriet en veerkracht in documentaire over verpleeghuis De Bleijke

De documentaire Binnen bij de Bleijke, een verpleeghuis op slot laat de gevolgen van de coronamaatregelen in en buiten het verpleeghuis zien. Het verdriet, maar ook de veerkracht van de bewoners van de Bleijke, de zorgen en de humor van de verpleging en het gemis en de hoop van de familieleden buiten het woonzorgcentrum.

De documentaire is vanavond te zien op TV Gelderland (elk uur herhaald).

19:59 - Bloemenkweker blijft zitten met 300.000 gladiolen

Geen Nijmeegse Vierdaagse dit jaar door de corona. Maar Theo Theunissen uit Heumen heeft op 10 hectare drie miljoen gladiolen geplant, waarvan er 300.000 voor de Vierdaagse bestemd waren. 'Dan is het toch even balen, om het zo maar eens te zeggen', drukt de kweker fijntjes uit.

 

18:14 - Reizen in Europa versoepeld

Vanaf 15 juni wordt het advies voor reizen naar de meeste Europese landen versoepeld. Het kabinet wil dat woensdag aankondigen, bevestigen ingewijden aan RTL Nieuws. Nu worden niet-noodzakelijke reizen naar die landen nog ontraden.

17:33 - OV-bedrijven: eerste dag normale dienstregeling goed verlopen

De eerste dag na het pinksterweekend is goed verlopen, zeggen OV-bedrijven. Het werd niet te druk op perrons of in de voertuigen. Ook zijn er voor zover bekend geen boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje. Reizigers van 13 jaar en ouder moeten sinds 1 juni een mondkapje dragen in het OV.

16:53 - 240 medewerkers van fruitbedrijven in de Betuwe getest op corona

De GGD Gelderland-Zuid gaat deze week 240 medewerkers van twee fruitbedrijven in Geldermalsen en Enspijk preventief testen op verschijnselen van corona. Dat gebeurt nadat vorige week bekend werd dat zeker dertien mensen een besmetting hebben opgelopen na onderlinge contacten.

15:53 - Ministerie geeft vandaag nog gezondheidsadvies Dam-demonstranten

Demonstranten die maandag de betoging op de Dam in Amsterdam hebben bijgewoond krijgen vandaag nog te horen wat hun te doen staat. Over de demonstranten zijn grote zorgen. Maandagavond kwamen duizenden betogers bijeen om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme. Diezelfde avond heeft het kabinet het RIVM en de GGD gevraagd om advies. In de Tweede Kamer gaan al stemmen op om demonstranten te vragen in quarantaine te gaan of een coronatest te ondergaan.

Vanavond zijn er in onder andere Den Haag en Rotterdam demonstraties gepland.

14:23 - Twee doden in Gelderland, één iemand opgenomen in het ziekenhuis

Het RIVM meldt dat in Gelderland de afgelopen 24 uur twee coronadoden zijn gevallen. Het dodental door het virus in de provincie staat nu op 671. Ook is er het afgelopen etmaal één patiënt opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn 25 mensen positief getest.

13:11 - Kun je voor een tweede keer besmet raken?

Kun je voor de tweede keer besmet raken met corona? Dat is de vraag van Martie Schotman uit Lichtenvoorde. Wat het antwoord is? Dat vertelt de GGD je in onderstaande video:

 Kun je voor de tweede keer besmet raken? - Martie Schotman uit Lichtenvoorde.

12:01 - Flipje draagt ook een mondkapje

 Ook ik draag vanaf vandaag mijn eigen #mondkapje! Mijn #museum gaat #open vanaf 13:30 uur! Wel even telefonisch reserveren. Mondkapjes zijn in het museum te koop.

11:21 - Chocoladefestival in Zutphen gaat niet door

Hoewel de meeste maatregelen weer worden versoepeld heeft de organisatie van het chocoladefestival in Zutphen besloten dat de 18e editie dit jaar niet doorgaat. Het evenement stond gepand op de laatste zondag van september, maar wordt nu verplaatst naar 25 september 2021.

08:34 - Arnhemse verkeerslichten springen sneller op groen

'School's in! Als vanouds zien wij de vertrouwde slierten scholieren door Arnhem richting school fietsen. De verkeerslichten werken mee en springen sneller op groen dan voorheen voor hen. Opstoppingen met kluwens fietsers voor rood, dat moeten wij nu niet hebben in coronatijd', dat zegt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch dinsdagochtend op Facebook.

 

08:11 - De middelbare scholen gaan weer voorzichtig open

Na maandenlange stilte klinkt er voorzichtig wat rumoer in de middelbare scholen. Die mogen namelijk voorzichtig weer open. Bij Gereformeerde Scholengemeenschap Guido hebben ze flink wat maatregelen genomen. De school huurt bijvoorbeeld mobiele toiletten, zodat iedere klas een eigen wc heeft. Ook krijgt elke klas een eigen schoolingang, eigen lokaal en een eigen fietsenstalling. Leerlingen moeten bij binnenkomst direct hun handen wassen en direct naar het lokaal.

 

07:58 - Corona helpt bij oppakken man in Arnhem

De politie heeft de afgelopen tijd 15 mannen aangehouden die nog een gevangenisstraf moeten uitzitten wegens verschillende delicten zoals drugs-, vermogens- en zedendelicten. De politie zegt dat die mannen nu beter te vinden waren doordat ze door de coronacrisis minder bewegingsruimte hebben.

De mannen werden verspreid door Nederland aangehouden. Een van hen werd opgepakt in Arnhem.

Alle mannen moeten nu alsnog hun opgelegde straf uitzitten of hun openstaande vordering betalen.

06:59 - Openbaar vervoer hervat normale dienstregeling

Het openbaar vervoer rijdt vanaf deze dinsdag weer grotendeels volgens de reguliere dienstregeling. Wel kunnen er nog flink minder reizigers mee dan normaal, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Daarom geldt nog altijd de regel dat mensen alleen het ov nemen als dit noodzakelijk is. In de bus, trein, tram, metro is een mondkapje verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro.

