Bij dit bedrijf in Terborg werkt bijna iedereen weer op kantoor: 'De overheid is te afwachtend'

'Je ziet dat iedereen langzaam weer terugkeert. Het geroezemoes in de gang klinkt weer zo gezellig', zegt communicatiemanager en voorzitter van het corona-crisisteam Wendi Ros. 'Het was in maart net de grote uittocht; mensen namen hun scherm onder de arm mee naar huis om daar voor onbepaalde tijd te werken'.

Nu, elf weken later, is het even wennen.

Methode gebaseerd op het Zweedse model

In het bedrijf, dat techniek levert voor bakkerijen in binnen- en buitenland, zijn de maatregelen van de overheid nauwgezet gevolgd. 'Vaak hadden wij die maatregelen al eerder genomen', zegt directeur Lodewijk van der Borg. 'Wij zijn een internationaal bedrijf en we zagen dit aankomen. De overheid schoot geregeld tekort of was in onze ogen te afwachtend. Wij namen al snel aanvullende maatregelen om te voorkomen dat onze mensen gevaar liepen.'

'Al vrij snel was ik overtuigd dat we een eigen methode moesten ontwikkelen, gebaseerd op hoe ze er in Zweden mee omgaan', vertelt Van der Borg. Een gedurfde stap, want in de tijd dat het bedrijf zijn eigen methode bedacht, kwam er ook juist kritiek door een oplopend aantal slachtoffers in het Scandinavische land. Daar zijn geen strenge maatregelen tegen het coronavirus genomen. Zo bleven cafés, kappers en scholen gewoon open.

Dat wil niet zeggen dat alles weer als vanouds is in Terborg. 'Risicogroepen moeten bij ons zoveel mogelijk thuisblijven', zegt de directeur. 'Personeel wordt sterk afgeraden met openbaar vervoer te reizen en ons complete kantoor is opnieuw ingericht op looplijnen en afstand tussen medewerkers.'

Ook in het kantoor van de directeur staat een driehoek op de grond van waaruit gasten met hem kunnen overleggen.

'Een tweede golf moet minder effect op ons hebben'

Het Terborgse bedrijf trekt naar eigen zeggen belangrijke lessen uit de crisis, die tot nu toe zo'n 20 procent omzet heeft gekost. 'Als er een tweede golf uitbreekt, waarover een heel aantal virologen spreekt, dan hebben wij er niet zoveel last van.'

'We hebben geleerd dat we snel moeten reageren en moeten zorgen dat we manieren hebben waardoor we kennis hebben om snel te kúnnen reageren. Ook moeten we ervoor zorgen dat we technisch de boel op orde hebben, zodat iedere werknemer vanuit huis kan werken. Dat ging nu nog weleens mis en dat is onhandig.'