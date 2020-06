240 medewerkers van fruitbedrijven in de Betuwe getest op corona

De medewerkers kregen dinsdag te horen dat ze hun activiteiten moeten beperken tot hun werk. Verder moeten ze thuis in quarantaine blijven, totdat de uitslag van de test bekend is, aldus de GGD.

Arbeidsmigranten

In totaal worden 160 medewerkers van fruitveiling Fruitmasters in Geldermalsen getest en tachtig personeelsleden van fruitverpakkingsbedrijf Vogelaar-Vredehof in Enspijk. Een deel van de te testen personen is arbeidsmigrant, aldus de GGD.

Nadat vorige week enkele besmettingen aan het licht kwamen, zijn 31 naaste contacten van de besmette medewerkers getest. Daarvan bleken er dertien corona te hebben opgelopen. Vermoedelijk ligt de bron van de besmetting in een kantoorruimte die bij beide bedrijven is bezocht.

Een woordvoerder van Fruitmasters laat echter weten dat nog niet vast staat waar de besmetting is ontstaan. Van een uitbraak wil de fruitveiling niet spreken. 'Het gaat om preventieve tests, en we zijn blij dat die tests sinds 1 juni op grotere schaal mogelijk zijn.'

Maatregelen tegen besmetting

Fruitmaster nam al meteen in maart uitgebreide maatregelen het virus, en ging daarbij naar eigen zeggen verder dan de RIVM-richtlijnen. Volgens de Veiligheidsregio hebben Fruitmasters en Vogelaar-Vredehof adequate maatregelen genomen. Die maken de kans op besmetting op het werk zeer klein. 'Met thuisquarantaine willen we besmetting in het sociale verkeer voorkomen', zegt Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio.

Als de uitslag van de testen op de 240 medewerkers bekend is, wordt besloten of meer maatregelen nodig zijn. Fruitmasters kan nog niets zeggen over de gevolgen voor het werk als meer mensen besmet blijken te zijn. Bij de veiling werken in totaal 600 mensen.

Besmettingen bij vleesbedrijf

In mei raakten 147 medewerkers van vleesbedrijf Vion in Groenlo besmet met corona. Het ging voor een groot deel om arbeidsmigranten. Alle 600 medewerkers moesten uit voorzorg in thuisquarantaine.