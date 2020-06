Juweliersfamilie blikt terug op plofkraak: 'We dachten het komt nooit meer goed'

Het jaar 2019 kon niet slechter eindigen voor de familie Van Zeeland. De juweliersketen heeft meerdere overvallen meegemaakt en werd op 30 december slachtoffer van een plofkraak. 'We dachten het komt nooit meer goed', vertelt eigenaresse Tanja Saarberg- van Zeeland in een nieuwe aflevering van Fa. Milie BV.

De plofkraak zorgde voor een grote ravage in het juwelierspand in Velp. Moeder Karin en dochter Simone wonen er boven en hoorden een enorme knal. 'Die knal was zo extreem. Ik keek uit het raam en zag twee knapen lopen', blikt moeder Karin in de uitzending op TV Gelderland terug.

'Ik was doodsbang'

'Ik ben niet bang uitgevallen, maar ik was doodsbang', vertelt ze. Het pand is inmiddels gerenoveerd en zaterdag 16 mei was de officiële opening. 'Normaal doen we altijd een grote opening, maar vanwege corona wilden we de opening ingetogen vieren', vertelt Tanja.

Horloges verkopen

Vader Paul van Zeeland begon in 1953 met het verkopen van horloges en klokken op de markt in Nijmegen. Hij bouwde zo zijn zaak uit tot juweliersbedrijf. In 1977 werd het pand in Velp gekocht waar hij samen met zijn vrouw Karin introk.

Samen kregen ze een zoon en drie dochters. Tanja en haar broer Paul wilden het bedrijf overnemen. Maar in 2004 overleed haar broer geheel onverwachts. Samen met Gerrit Jan Grandia, een goede vriend van Paul, heeft ze het bedrijf voortgezet.

Familefoto - Archief: familie van Zeeland

Familiebedrijven

Hoe is het om met je familie samen te werken? Een bedrijf runnen met mensen die je privé ook veel ziet, niet iedereen zou dat willen. Toch zijn er in Gelderland meer dan 45.000 familiebedrijven. In het nieuwe tv-programma Fa.Milie BV van Omroep Gelderland wordt onderzocht wat de dynamiek binnen dergelijke families is en hoe ze zich staande houden, ook in tijden van corona.

