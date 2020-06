Dj William heeft het ene na het andere optreden

Hobby-dj William Kraaijenbrink uit Dinxperlo grijpt de coronacrisis aan om mensen die grotendeels vast zitten in hun woning te verrassen met optredens. Zondag had hij alweer zijn 130ste optreden in de regio, ditmaal bij seniorencomplex Molenhof in zijn woonplaats.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'In het begin was het voor de mensen heel onwennig', vertelt Kraaijenbrink over zijn optredens. 'Ze horen muziek en dan is het van ‘ik hoor wat’. Maar nu zitten de mensen al klaar.'

Lang blijven de bewoners niet stilzitten als Kraaijenbrink zijn dj-spullen heeft klaargezet en de muziek begint te spelen. Tony Wieggers legt uit wat zij doet als ze de dj hoort. 'Dansen', aldus de enthousiaste bewoner van de Molenhof, die luidkeels meezingt bij muziek van onder meer Corry Konings. 'En als ik moe ben, ga ik even zitten', zegt Wieggers. 'En als ik uitgerust ben, doe ik het weer.'

De muziek stemt Kraaijenbrink af op de locatie, want verschillende doelgroepen vragen volgens hem om verschillende nummers. 'Voor deze oudere doelgroep draai ik oude Nederlandse liedjes, Duitse liedjes, af en toe een Engels liedje uit hun jeugd', zo somt de hobby-dj op.

'Maar ik draai ook voor Estinea, dan draai ik weer eighties of nineties-muziek.' Hoewel het 130ste optreden er inmiddels op zit, is de dj geenszins van plan om te stoppen. 'De 140ste is alweer in zicht', zegt Kraaijenbrink. 'En misschien tikken we de 250 wel aan.'