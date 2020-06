Terrassen nemen meer ruimte in beslag, mensen kunnen elders parkeren

Mensen met een parkeervergunning voor het centrum kunnen het parkeerdek op de Molenpoortpassage 24 uur per dag gebruiken. Er is geen slagboom dus auto’s kunnen er gewoon in en uit.

Kom met de fiets

Bij geparkeerde auto’s wordt gecontroleerd op basis van kenteken. Tussen 20.00 en 8.00 uur is bewaking aanwezig. Er is plaats genoeg want parkeerterrein Molenpoort heeft in totaal 330 plekken waarvan ongeveer 50 procent wordt gebruikt door winkelend publiek.

Om de beperkte parkeerruimte voor auto’s in de binnenstad zo goed mogelijk te gebruiken, is de oproep aan bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets naar het centrum te komen. De openingstijden van fietsenstalling Mariënburg zijn daarom ook verruimd. De stalling is vanaf nu tijdelijk alle dagen open tot 01.00 uur.

Dit was alle dagen eerst tot 19.00 uur en op donderdagavond (koopavond) tot 21.00 uur. Andere stallingen zoals die op Plein 1944 en Bisschop Hamerstraat hebben al ruime openingstijden.

De duur van de tijdelijke wijzigingen van de openstellingen is afhankelijk van hoe de coronamaatregelen zich ontwikkelen.