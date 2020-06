'De bezoekers waren niet aanspreekbaar', cafés moeten meteen dicht

'Ik vind het oprecht heel jammer dat het zover kwam', blikt de burgervader terug. 'Maar het is heel duidelijk: als mensen zich niet aan de regels houden en daarmee risico's zijn, zullen we op die manier ingrijpen.' En in deze cafés ging het 'bij herhaling goed mis'.

'Heb de beelden gezien'

'Ik heb de beelden gezien', vertelt Marcouch over de naast elkaar gelegen kroegen Murphy's Home en Feestbeesten aan de Varkensstraat in het Arnhemse centrum. 'De anderhalve meter werd daar niet in acht genomen, het was te vol. Ondanks het aanspreken door mijn handhavers en de wijkagent. Ik zag mensen die stonden en door elkaar heenliepen.'

'Mensen moeten aanspreekbaar zijn', stelt Marcouch. 'En de eigenaar is in de positie om toezicht te houden op zijn terras. Als dat niet werkt, is dat reden om niet verder te kunnen.'

'Eigenaren zullen ons moeten overtuigen'

Vervolgens is zijn 'bevel tot sluiting' overgebracht, wat volgens de burgemeester op een goede en rustige manier is verlopen. Met de eigenaren zal de komende dagen worden gesproken. 'Die zullen ons echt moeten overtuigen dat het bij heropening goed gaat. Er zijn ook heel veel cafés die uit zichzelf niet open zijn gegaan, omdat ze de regels onvoldoende konden borgen.'

Over het geheel is hij 'hartstikke trots' op de ondernemers in zijn stad. 'We hebben maandag gevierd dat de terrasjes weer open kunnen en mogen.' De sfeer was volgens hem 'plezierig'.