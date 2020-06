Geen boetes, maar een officiële waarschuwing voor illegale koopzondag Elburg

Het was een bewuste keuze van burgemeester Jan Nathan Rozendaal om dit weekend geen boetes uit te delen aan ondernemers die de wet overtraden. Volgens hem is, met het versturen van een officiële waarschuwing, het standaard handhavingstraject gevolgd.

Het was voorafgaand aan de illegale koopzondag in Elburg de vraag of er boetes uitgedeeld zouden worden. Betrokken inwoners hadden een crowdfunding gestart, zodat ondernemers de boete niet zelf hoefden te betalen. Binnen een paar uur stond de teller op 6500 euro, maar de crowdfunding werd gestopt omdat er niet gehandhaafd zou worden. 'Daar hadden we van tevoren geen afspraken over gemaakt', zegt Rozendaal.

Eerst waarschuwen

Toch werden er inderdaad geen boetes uitgedeeld. 'Dat is vrij normaal', verdedigt de burgemeester die gang van zaken. 'In Elburg geven we altijd eerst een officiële waarschuwing, voordat we overgaan tot het uitdelen van boetes. Die waarschuwing hebben we nu mondeling en schriftelijk gegeven, een volgende keer zullen we dus een last onder dwangsom opleggen.'

Hoewel de waarschuwing al vóór het weekend verstuurd was, wilde de burgemeester deze zondag toch niet handhaven. 'Dan kom je in een juridische discussie terecht, hoe het allemaal precies werkt. Voor nu hebben wij de ondernemers gevraagd zich aan de wet te houden, helaas heeft niet iedereen dat gedaan.'

Eenmalige actie

Overigens geldt de officiële waarschuwing voor alle winkeliers in de binnenstad. 'Het is niet zo dat ondernemers die afgelopen zondag niet open zijn geweest, nu ook een keer 'gratis' open mogen', lacht Rozendaal. 'De komende tijd gaan we streng in de gaten houden of iedereen zich aan de regels houdt. Daar gaan we ook vanuit: de ondernemers hebben ons beloofd dat het bij deze ene keer zou blijven, dus ik vertrouw er op dat ik in de komende tijd geen boetes hoef uit te delen.'

Rozendaal verwacht geen problemen met partijen in de gemeenteraad. De SGP had voorafgaand aan de koopzondag het college verzocht strikt te handhaven. 'We hebben ons eigen beleid gevolgd: eerst waarschuwen, dan pas een last onder dwangsom opleggen. Dat is prima verdedigbaar, vind ik, dus ik verwacht geen problemen.'