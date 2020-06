Plaag op komst? Warm weer ideaal voor wespen en muggen

Wespen zijn volop bezig met het bouwen van nesten. De hoge temperatuur is ideaal voor de wespenkoningin, stelt Van Vliet, die is verbonden aan de Wageningen Universiteit. 'Door de hoge temperaturen, het uitblijven van vrieskou en regenval zijn de overlevingskansen gunstig.'

Wespenplaag op komst?

Over het aantal wespen kan Van Vliet nog niets over zeggen, want dat is onder meer afhankelijk van de komende weersomstandigheden. 'Als we nog hele zware buien krijgen later dit jaar, dan kan dat de wespenhoeveelheid flink temperen.'

Ook is het afwachten hoeveel koninginnen uit de winterslaap zijn gekomen. Wel is het ook voor de wespen positief dat er genoeg bloemen in bloei zijn. Dat betekent dat er volop nectar is en er genoeg insecten aanwezig zijn voor de wespenkolonies.

Nog weinig wespennesten

Na een rondgang langs Gelderse ongediertebestrijders blijkt dat er slechts enkele wespennesten worden gemeld. Die worden weggehaald als het wespennest overlast veroorzaakt. Het valt de ongediertebestrijders op dat de wespen vroeger in het jaar actief zijn.

Een beginnend wespennest. Foto: Omroep Gelderland

Muggenpiek

De hoge temperaturen stimuleren ook het vroeg ontwaken van de mug, stelt Van Vliet. Volgens hem hebben veel mensen op de muggenradar doorgeven veel overlast te hebben. 'Ook veel mensen niet trouwens, dus het is niet overal. Maar ze zijn er vroeg bij.' Normaal is de piek volgens hem eind juni.

De bioloog ziet dat onder meer de huissteekmug 'het goed doet'. Door de hoge temperatuur ontwikkelen larven zich sneller. De volgende generatie muggen groeit sneller door de hitte. 'Normaal duurt dat ongeveer een maand. Nu zijn er op de verschillende broedplaatsen rond de twee weken al weer muggen', zegt Van Vliet.

De broedplaatsen van de mug zie je vaak bij stilstaand water. Water bij de regenton bijvoorbeeld, of bij de buitenkraan. Als het extreem droog blijft kan het aantal muggen ook weer in rap tempo afnemen, stelt Van Vliet. 'De broedplaatsen vallen dan droog en dan zijn er weer minder muggen.'